Unge har også problemer med MitID: Risikerer, at ydelsen stopper

Den digitale omstilling kan være udfordrende for mange, især ældre. Men også en del unge har svært ved, at følge med i digitaliseringen af samfundet. Specielt dem, der har opmærksomheds- eller kognitive udfordringer risikerer, at opgive helt, hvis de ikke får hjælp til at komme i gang.

Det er noget de har erfaring med på institutionen Odamsgård udenfor Hobro, hvor de også forsøger, at gøre noget ved problemet. Her har undervisning i digitalisering været en del af STU-forløbet siden 2019.

Kort om STU - Står for særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse - Rettet mod unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov under 25 år - Giver ikke adgang til videre uddannelse eller erhverv - Giver en række kompetencer, så de unge kan blive så selvstændige som muligt i voksenlivet - På Odamsgård er målgruppen unge med opmærksomhedsforstyrrelser uvm.dk VIS MERE

Ikke nødvendigvis teknikken, der driller

I et samfund, hvor flere og flere ting skal gøres online og alting efterhånden er en app, er det nødvendigt, at kende til de rigtige redskaber. Det fortæller Ulrik Rosendahl, der er forstander på Odamsgård, som dog også understreger, at det ikke nødvenligvis er det tekniske, der udfordrer de unge.

Derfor handler undervisningen på Odamsgård ikke kun om, at de unge skal lære, at bruge de digitale løsninger. Målet er også, at de skal forstå hvorfor. Ulrik Rosendahl oplever nemlig, at det kan gøre en forskel, når de unge kan se meningen med det.

- De kan jo sagtens finde ud af, at søge efter og købe en reservedel til deres knallert. Det er ikke fordi, de er teknisk udfordrede. Men når der ikke er nogen motivation for at tjekke e-Boks, så får de det ikke lige gjort.

Ulrik Rosendahl har været forstander på Odamsgård siden 2012. Foto: Torben Hansen

Han bakkes op af Gitte Jakobsen, som underviser de unge i digitalisering. Hendes oplevelse er, at de unge godt kan lære at bruge MitID og e-Boks, men at de ofte ikke får integreret det i det daglige.

- Vi hjælper med at få sat op, så de får en sms, når der er noget nyt, men vi er der jo ikke i deres fritid til at sørge for, at de reagerer på den.

Kan gå glip af vigtige breve

En af de unge, som er ved at tage kurset i digital tilgængelighed er Rasmus på 18 år.

- Før jeg overhovedet vidste, at jeg havde NemID, var der nogle bøder, som ikke var betalt, fortæller han.

Rasmus har ikke har så nemt ved at læse, og har derfor brug for hjælp fra sin mor til at forstå de beskeder, han får i den digitale postkasse.

Netop det, at kunne læse beskederne er en anden udfordring, som de ansatte på Odamsgård oplever, at de unge har. Ofte er beskeder fra det offentlige meget lange eller skrevet i et indviklet sprog, så det kan være svært for de unge, at vurdere, om de skal reagere på noget eller ej.

- Hvis man er ung på uddannelseshjælp, får man typisk et brev en gang imellem, hvor man skal oplyse, om der er ændringer i ens situation, og hvis man ikke får svaret, risikerer man, at ydelsen stopper, siger Ulrik Rosendahl.

De unge kan opnå tre forskellige niveauer i digital tilgængelighed - kendskab, kundskab og mestring. Foto: Torben Hansen

En rapport fra tænketanken Justitia konkluderede i sommer, at op mod hver fjerde dansker er digitalt udsat. Hverken Ulrik Rosendahl eller Gitte Jakobsen kan komme med et bud på, hvor udbredt problemet specifikt er blandt unge, men Ulrik Rosendahl mener, at der kan være et betydeligt mørketal, fordi de udsatte unge i flere tilfælde blot får forældre, kærester eller støttepersoner til at tjekke deres digitale post for dem.