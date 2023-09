Unge i Mariagerfjord kan søge penge til aktiviteter

Unge i Mariagerfjord Kommune kan nu søge økonomisk støtte til aktiviteter for andre unge.

Det skriver Mariagerfjord Kommune i en pressemeddelelse.

Fjordkommunens politikere har oprettet en særlig pulje, som støtter de unge, der vil lave aktiviteter og tilbud for deres jævnaldrende.

19-årige Lærke Mylund er begejstret for politikernes økonomiske håndsrækning til de unge. Hun ser det som et ekstra plus, at de unge selv skal løbe med bolden:

- Puljen giver os mulighed for at skabe noget, som vi mangler. Hvis vi nu laver noget fedt, så ved vi, at der også er andre, der synes, det er fedt. Og så får vi hjælp fra ungepuljen til at føre det ud i livet, så vi ikke står helt alene med det. Det er fantastisk, og det er særligt fantastisk, at vi skal gøre det sammen med andre unge, fortæller hun i pressemeddelelsen.

Øremærket 40.000 kroner

Det er Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, der har øremærket 40.000 kroner til de unges gode ideer. Det kan for eksempel være sociale eller faglige arrangementer, debatter, foredrag eller aktiviteter inden for musik, teater, design, demokrati, journalistik, litteratur, visuelle medier, sport og natur.

Udvalgsformand Edin Hajder håber, at de unge står på spring og griber mulighederne for at søge støtte.

- Vi vil have et levende ungemiljø, så endnu flere får lyst til at blive i vores lokalområde. Det har vi blandt andet med Uddannelsesby Hobro, hvor de unge er tæt på det hele. Men vi tror jo på, at de unge er de allerbedste til at hitte på aktiviteter for andre unge og føre dem ud i livet. Derfor håber jeg, at de unge griber mulighederne, som ungepuljen giver, siger hun i pressemeddelelsen.

De unge er med

De unge er også med i arbejdet med ungepuljen. Nogle har produceret det grafiske materiale, som findes på uddannelsesinstitutioner og skoler, mens andre deltager i det rådgivende ungepanel, der behandler ansøgningerne og beslutter, hvilke aktiviteter der får støtte.

Alle unge i aldersgruppen 15-25 år kan søge støtte fra puljen og hver aktivitet kan få op til 10.000 kroner. Puljen støtter ikke projekter, der har kommercielt sigte.

Man kan læse mere her.