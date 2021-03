Unge ødelægger Mortens varer – nu tager han sagen i egen hånd

HADSUND: Morten Hansen er selvstændig købmand i Rema1000 i Hadsund. Han har haft butikken siden juni, og der har indtil i lørdags ikke været problemer med at lade blomster og andre ting stå udenfor butikken efter lukketid.

Men lørdag morgen klokken 05.30 mødte Morten ind til et værre rod foran butikken. 40 blomster lå spredt på vejen udenfor og en container var kørt væk og væltet.

- I første omgang troede jeg, at det var vinden, der havde taget det, men jeg kunne hurtigt se, at det nok ikke bare var det, siger han til NORDJYSKE.

Derfor gik han ind og så overvågningen igennem fra natten før, og her kunne han se, at det ikke var vinden, men noget andet, der havde været på spil.

Unge drenge og piger

På overvågningsbillederne kunne Morten Hansen se, at en gruppe på mellem otte og ti unge mennesker kom forbi butikken omkring klokken 23.30 fredag aften.

En pige tog pludselig fat i blomsterne og smed dem på vejen, mens en ung mand løb med containeren og væltede den ud på vejen.

- Det er sikkert nogle unge mennesker, som lige skulle vise sig for hinanden, da de kom forbi, men det er da skide irriterende, at jeg ikke kan have mine ting i fred, siger Morten Hansen.

Efter at have set overvågningsbillederne gik han i gang med et mindre efterforskningsarbejde, og han har nu fundet frem til, hvem den unge dreng og pige på billederne er.

- Jeg har fundet deres profiler på Facebook, så jeg kunne egentlig bare overdrage sagen til politiet, siger han.

Morten Hansen lavede dette opslag på Facebook, for at få de unge mennesker til at melde sig selv i butikken. Screendump: Facebook

Bør melde sig selv

Men Morten Hansen har besluttet sig for, at de unge mennesker skal have en chance for at gøre skaden god igen.

Derfor har han lavet et opslag i en lokal Facebook-gruppe, hvor han opfordrer dem til at melde sig selv i butikken.

Så kan de få lov til at betale for de varer, de har ødelagt - og få en opsang med på vejen.

- Jeg tænker, at det er bedre at tale om det. Vi er jo mennesker, og hvis de kommer herned, og vi taler sammen, så tror jeg også, at de lader mine ting være i fremtiden, siger Morten Hansen.

Men købmanden er også klar til at inddrage ordensmagten, hvis det ikke sker.

- Hvis de ikke dukker op, så melder jeg det til politiet. Det er jo i virkeligheden også det nemmeste, siger han.

Morten er ikke den eneste nordjyde, der har taget sagen i egen hånd. 1. januar jagtede halinspektøren Bjarne tre unge hærværksmænd. Det kan du læse mere om herunder.