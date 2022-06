Unik Rolls-Royce har tilhørt belgisk baron og tyske nazister: Nu beder ejeren om hjælp til at løse mysterie

MARIAGER:I 2020 blev Per Faxe ejer af en unik bil. Her købte han nemlig en Rolls-Royce af modellen Grand Lux Imperial fra 1927. Og nu er han gået på jagt efter bilens historie.

Siden bilen forlod fabrikken for næsten et århundrede siden, har den været kørt af mange mennesker i flere lande, og den har måske været forbi Himmerland i kølvandet på Anden Verdenskrig.

Per Faxe ved, at bilen i 1940 blev beslaglagt af tyske nazister i Belgien. Nazisterne beslaglagde bilen fra den belgiske baron Jean Thiery, som havde en ejendom i Bruxelles.

Det er uklart, ad hvilke veje bilen siden kørte under krigen, men efter sigende dukkede den efter nazisternes overgivelse op i Nordjylland, nærmere bestemt i Mariager.

Ifølge oplysninger fra en tidligere modstandsmand fandt man nemlig en stor, sort Rolls-Royce i blandt efterladte tyske køretøjer, som blev fundet i området. Da Per Faxe købte bilen, oplyste den tidligere ejers søn desuden, at bilen oprindeligt blev fundet i Nordjylland og siden solgt på auktion. Der er altså flere oplysninger, der peger på, at bilen har været forbi Mariager.

En ting, der er helt sikkert, er, at bilen i dag befinder sig i Danmark. Den står nemlig på et lille museum i Nordsjælland. Nu forsøger Per Faxe at løse mysteriet om, hvorvidt det var hans bil, der blev fundet i Mariager, hvordan den endte der, og hvad der siden skete med køretøjet.

Bilen blev bygget i 1927. Privatfoto

Per Faxe har fundet en smule information i Rolls-Royce eget arkiv. Her fremgår det, at en bil af samme type i 1946 blev købt af direktør Jan Hagemeister fra Fredericia.

Bilens nuværende ejer har ifølge eget udsagn brugt flere hundrede timer i Rigsarkivet for at finde yderligere oplysninger om bilen, men indtil videre er der ikke dukket mere op. Han har en formodning om, at bilen i tidens løb kan være blevet købt og solgt sort, siden der ikke findes officielle oplysninger på den.

Nu henvender han sig til offentligheden i håb om, at nogen kan bidrage med de afgørende brikker til puslespillet.

Hvis man ligger inde med oplysninger om den unikke bil, kan Per Faxe kontaktes på telefon 40152572.