Unikke fjordbobler indviet ved Mariager Fjord

Nogle vil måske mene, at de har levet i bobler lidt for længe, men de nye Fjordbobler på Mariager Camping er vist af en type, man godt lige kan holde til lidt længere…

Onsdag eftermiddag blev snoren klippet til den nye og unikke overnatningsmulighed på campingpladsen ved kanten af Mariager Fjord.

De to nye Fjordbobler på Mariager Camping er speciallavede runde luksustelte med trægulve, dobbeltseng, stole, bord, minibar, køleskab, biopejs samt panoramavindue over fjorden.

Udenfor er der en flot træterrasse og såmænd også eget bad.

Idéen til boblerne fik værtsparret på Mariager Camping, Anni og Kenneth Jensen, på en rejse til Costa Rica.

- Vi har en aftale om, at vi ikke må snakke arbejde på vores ferier, men da vi ved et tilfælde kom forbi Faith Camping blev vi betaget af teltene i den skønneste natur på Costa Rica. Så vi fik hurtigt aftalt, at sådan nogle skulle vi selvfølgelig have på Mariager Camping.

- Da vi kom hjem, fik vi kontakt til en række samarbejdspartnere, og i starten af marts i år, kunne vi starte opførelsen.

- Nu står boblerne der, og vi er rigtig stolte af resultatet.

- Teltene er egentlig er udviklet af partnere til NASA til brug i rummet, så de skulle nok også kunne holde til Mariager, lyder det fra Kenneth Jensen.

Mogens Jespersen, borgmester i Mariagerfjord Kommune, klippede snoren til de nye bobler, der er støttet af LAG Himmerland med 200.000 kroner.

Indvielsen af Fjordboblerne blev efterfølgende markeret med kransekager og naturligvis bobler i glassene.