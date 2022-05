Busterminal genåbnet efter hærværk - få timer efter var den gal igen

Efter masser af ballade og hærværk på busterminalen i Hobro besluttede kommunen og Nordjyllands Trafikselskab i februar at låse ventelokalet i aftentimerne. Mandag aften genåbnede man så terminalen. Det gik ikke godt.

Siden februar har vagtselskab låst dørene klokken 18. Mandag vendte man tilbage til den sædvanlige lukketid klokken 21. Men ved 19-tiden kom en vagtmand fra Jysk Vagt & Security i Hobro forbi.

- En flok unge var samlet udenfor. De festede og drak og benyttede toilettet i terminalen, som var fuldstændig svinet til. Det var tydeligt, at de brugte toilettet til at ryge hash og joints, og gruppen dominerede hele området, fortæller Palle Povlsen, ejer af Jysk Vagt & Security.

Derfor besluttede vagten at lukke venterummet og låse af.

Efter flere måneder med en aflåst busterminal i aftentimerne var dørene mandag aften atter åbne. Det kom der ikke noget godt ud af. Foto: Torben Hansen

- De unge blev ikke bortvist. De kunne fortsat være udenfor, men havde ikke mulighed for at benytte toilettet. Det blev de åbenbart irriteret over, for kort efter blev vores vægter kontaktet af et vidne, som fortalte, at nogle unge mennesker var ved at smadre ruder på busterminalen.

Da vægteren - og politiet - nåede frem, var gerningspersonerne forsvundet.

- Men der er gode optagelser fra videoovervågningen, som viser, at en ung pige på scooter kører hen til vinduerne og smadrede dem med en genstand, siger Palle Povlsen.

I alt fire ruder blev knust på Hobro Busterminal mandag aften. Foto: Torben Hansen

Tre ruder i en udvendig afskærmning samt en rude i ventelokalet blev ødelagt.

Kamp i flere år

Palle Povlsen og hans medarbejdere står ofte i frontlinjen, når der sker ballade og hærværk i byen. Han fortæller, at man har kæmpet med den pågældende gruppe af unge mennesker i flere år.

- De opfører sig som en bande. Når de er flest, er der måske 10-15 personer. Men der er en hård kerne på en håndfuld, og blandt dem er flere piger. Vi fornemmer, at de ikke har respekt for noget som helst. Hverken os eller politiet, siger han.

- Vi fornemmer, at de ikke har respekt for noget som helst, hverken os eller politiet, siger Palle Povlsen, indehaver af Jysk Vagt & Security. Foto: Torben Hansen

Palle Povlsen fortæller, at hans vagtfirma også har mødt gruppen i forbindelse med ballade og hærværk i blandt andet Bies Have og Bies Gård i Hobro.

- De samles også på byens legepladser, hvor de begår hærværk og efterlader knuste flasker til stor gene for byens dagplejere, som benytter legepladserne, siger Palle Povlsen.

- Nogle af dem drøner rundt med op til tre personer på en scooter, og de kører ræs i gågaden i Hobro, siger Palle Povlsen, som har oplevet at få skadet et af sine køretøjer, fordi en ung mand på scooter kørte ind i bilen.

Ejeren af Jysk Vagt & Security vurderer, at problemerne med de unge i Hobro har stået på i flere år, men der sker udskiftning i gruppen.

- Der er kommet nye til, mens nogle af dem, som vi jagtede for nogle år siden, i dag huserer andre steder og er dybt kriminelle, siger Palle Povlsen, der også har konstateret, at ganske unge børn er med.

- Jeg har mødt børn i 12-årsalderen med en kasse øl under armen, siger han.

Politi får videooptagelser

Torben Ladefoged, teknik-, kultur- og klimadirektør i Mariagerfjord Kommune, er trist over, at der atter er sket hærværk på Hobro Busterminal.

- Vi har forsøgt at bekæmpe problemet ved at have terminalen aflåst om aftenen i en periode. Vi har forsøgt med skiltning, øget opsyn og videoovervågning, siger Torben Ladefoged og konstaterer, at det ikke er nok.

Han fortæller, at kommunen har gode optagelser fra videoovervågningen, der formentlig kan afsløre de skyldige til mandagens hærværk.

- Nu får politiet videooptagelserne, siger han.

- Det er uhyggeligt, hvordan disse personer kan splitte alt ad. Vi har oplevet, at de har kørt på knallert inde i venterummet og hevet bænke op af gulvet.

Der er vel også tale om et problem, som kræver en indsats fra sociale myndigheder?

- Ja, og derfor forsøger både SSP og vores dygtige folk i ungdomsskolen at komme ind over.

Uro og uorden er tilbage på Hobro Busterminal. Foto: Torben Hansen

Direktør Torben Ladefoged ved på stående fod ikke, om hærværket kan dækkes af en forsikring, eller om kommunen selv hænger på regningen.

- Det økonomiske er ikke det værste. Det værste er, at disse episoder skaber stor utryghed blandt borgere, som benytter busterminalen, siger han.