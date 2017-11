Valgmøde flyttede unge stemmer

HOBRO: Stod det alene til eleverne på handelsgymnasiet, ville det kommende byråd bestå af et blåt flertal. Det viste en optælling, som Tradium havde foretaget, inden de tog hul på et vælgermøde, hvor spidskandidaterne fra samtlige partier var indbudt.

Der var lidt bøvl med omregning til procent, men af de 169 stemmer, der var afgivet var 96 placeret på den blå side. En optælling efter halvanden times valgmøde viste dog, at vælgermøder måske har en effekt.

En enkelt kandidat fik omvendt en del vælgere, mens et stort parti måtte sande en vælgerflugt.

Onsdagens valgmøde var for de unge vælgere. Enkelte er endnu ikke stemmeberettiget, mens andre går til valg for første gang. Og det var blandt andet uddannelse og transport, de unge vælgere, gerne ville spørge til.

En fælles uddannelsescampus i Hobro har fra tid til anden været diskuteret politisk, og den ild blev der pustet til på valgmødet.

- Det vil være en kæmpe gevinst, hvis man havde et samlet campusmiljø i Hobro. Det vil medføre caféliv og måske vil flere vælge Hobro fremfor Støvring og Randers, lød det fra borgmesterkandidat Leif Skaarup (S).

- Det er helt bestemt en spændende idé, medgav Liberal Alliances Bo Ritterbusch.

Jan Andersen (DF) kunne oplyse tilhørerne om, at et særligt udvalg ser nærmere på byudvikling i Hobro. Her er en fælles campus et af fokuspunkterne.

Siddende borgmester Mogens Jespersen (V) fortalte, at der hvor man gerne vil placere en uddannelsescampus, der er grunden udlejet til minimum 2024.

- Så det bliver i hvert fald ikke Jeres studietid, at det kan lade sig gøre, sagde han fra panelet.

Han mindede tilhørerne om, at kommunen har 46 millioner kroner til anlæg om året. Mange af pengene de næste par år allerede er øremærket til renovering af sportshaller.

Ifølge den interne stemmeoptælling var Radikales Casper Hedegaard den store vinder. Han gik fra ni stemmer før mødet til 21 efter mødet. Omvendt måtte Socialdemokratiet sande, at 11 færre havde sat krydset i anden omgang.

Flertallet var stadig blåt.