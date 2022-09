Vandet kommer, men ny sluse skal holde byen tør

HOBRO:Hvis vandstanden i Mariager Fjord fik lov at bestemme, ville man ofte behøve gummistøvler for at færdes i det centrale Hobro. Heldigvis holder en gammel sluse fra 1930 vandet i ave, men den magter ikke længere opgaven.

Derfor er en ny sluse på vej ved Hobro Havn, der hvor Onsild Å løber ud i Mariager Fjord. Slusen får en makker i skikkelse af en kraftig pumpe, som kan pøse vandet ud i fjorden, når slusen er lukket.

I flere år har f.eks. parkeringspladsen ved SuperBrugsen jævnligt været oversvømmet, og villaejere på de lave jorde ved Vesterfjord, blandt andet på Enghagen, har råbt på løsninger i årevis. Deres haver og kældre tager imod vandet, når regnvejr og Mariager Fjords vandstand gebærder sig uheldigt.

Parkeringspladsen ved SuperBrugsen i Hobro er med jævne mellemrum oversvømmet.

Sluseprojektet er flere gange blevet forsinket. Nu kan de vandplagede borgere måske øjne en fremtid med lidt mindre vand i haverne.

Mariagerfjord Kommune har fået lavet en miljøkonsekvensrapport. Herefter venter en politisk behandling af projektet, der i 2019 fik et prisoverslag på 10-11 millioner kroner.

Miljørapporten er i offentlig høring frem til 26. oktober. På tirsdag 20. september kl. 17-19 holder kommunen borgermøde på Gasmuseet i Hobro, hvor rapporten præsenteres.

Byen ligger lavt

Meget få steder i Danmark ligger et byområde så lavt i terrænet, som det er tilfældet for dele af Hobros midtby og arealerne ved Vesterfjord. Området gennemskæres af Onsild Å, der løber ud i Mariager Fjord.

Vandet giver ballade, når vandstanden er høj i fjorden. Så klapper den gamle sluse i for at holde fjorden ude. Men det betyder også, at vandet fra Onsild Å hober sig op bag slusen, og Vesterfjord stiger op i haver og parkeringspladser.

Den ny sluse bliver "klogere". Den åbner og lukker oftere afhængig af vandstanden. Når slusen er lukket, skal et kæmpe pumpeanlæg løfte vandet fra åen ud i Mariager Fjord, selv om vandstanden i fjorden er højest.

Vandet stiger alligevel

Miljørapporten konkluderer, at den nye sluse og pumpen vil forbedre højvandssikringen i Hobro væsentligt.

Men helt tørt bliver der ikke.

For det første må man frem mod 2050 lade vandstanden stige med 15 centimeter i Vesterfjord i takt med, at klimaforandringerne øger den generelle vandstand i havene og Mariager Fjord.

For det andet kan der stadig ved meget kraftigt regnvejr ophobe sig så meget vand bag slusen, at åen og Vesterfjord skvulper over.

Det sidste problem arbejder det kommunale vandselskab, Mariagerfjord Vand A/S, konstant på at løse, siger selskabets direktør, Søren Erikstrup.

- Over de kommende 15-20 år udbygger vi løbende kloaksystemet, så mere regnvand føres direkte ud i Mariager Fjord, siger Søren Erikstrup, direktør for Mariagerfjord Vand A/S. Arkivfoto: Torben Hansen

Han nævner som eksempel det omfattende gravearbejde, som har stået på i Jernbanegade, H.I. Biesgade og Brogade i Hobro de seneste par år. Her har man med rør og pumper gjort det muligt at flytte store regnmængder fra midtbyen direkte i Mariager Fjord og uden om Vesterfjord og Onsild Å.

Peter Christensen, Enghagen 8, er en af de villaejere, der er plaget af vandet. Især siden kommunen separatkloakerede området, så ældgamle, utætte rør ikke længere fungerer som dræn.

Peter Christensen er en af de villaejere, der jævnligt få sin have på Enghagen oversvømmet. Arkivfoto: Lars Pauli

- Det er træls, at vi i lange perioder ikke har adgang til vores have, fordi den er oversvømmet. Vi er blevet stillet en løsning i udsigt siden måske 2013, så jeg glæder mig til, at den nye sluse bygges, og at den forhåbentlig virker, siger Peter Christensen.

Han dræner sin grund, men grundvandet står ofte så højt, at drænene ikke virker. Kælderen holdes tør takket være en pumpe, der kører døgnet rundt.

Skader ikke biodiversitet

Mariagerfjord Kommune har siden 2018 arbejdet på sluseprojektet, som har vist sig mere kompliceret end ventet. Senest har nævnte miljørapport givet forsinkelse.

Eksperter har blandt andet vurderet på, hvad slusen kommer til at betyde for saltholdigheden i Vesterfjord og for fiskenes mulighed for at svømme til og fra Onsild Å og Vesterfjord.

Konklusionen lyder, at saltvand ikke kommer til at påvirke hverken Vesterfjord eller Fyrkat Engsø, der ligger længere opstrøms Onsild Å. Dermed trues intet fredet natur eller beskyttede arter.

Pumpen udformes på en måde, så fisk kan svømme igennem, selv om sluseporten er lukket. Derfor påvirker anlægget ikke eller kun i mindre grad optrækkende fisk.