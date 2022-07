Bilist med tårnhøj promille skadede motorcyklist for livet: Nu skal han i fængsel

ØSTER HURUP/AALBORG: En motorcyklist blev mærket for livet, da han 29. april i år ved Øster Hurup blev ramt af en personbil ført af en 67-årig mand med en tårnhøj promille på hele 3,46. Motorcyklisten måtte efterfølgende have amputeret en del af sit ene ben, mens han blandt andet også havde fået skader på milten og flere brud på kroppen.

Men det kunne være gået endnu værre, vurderer anklager ved Nordjyllands Politi, Malene Andersen, som tirsdag kunne se den 67-årige blive dømt til to års fængsel og fem års frakendelse af førerretten, mens bilen blev konfiskeret efter reglerne om vanvidskørsel. Straffen svarer til anklagerens påstand ved sagens start.

- Han blev også dømt for, at hans kørsel voldte fare for en masse øvrige trafikanter. Blandt andet en motorcyklist, der lige nåede at undvige, da den 67-årige slingrede over i modsatte vejbane. Det er dybt tragisk for den ene motorcyklist, der har fået skader for livet, men det kunne være gået ud over endnu flere, konstaterer anklageren.

Den 67-årige blev dømt for både spirituskørsel, uagtsom legemsbeskadigelse under særligt skærpende omstændigheder, mens han også blev dømt for at have forsøgt at stikke af fra ulykkesstedet - han kom dog kun omkring en halv kilometer væk, før han kørte bilen i grøften.

Ifølge anklageren har han erkendt sin hensynsløse kørsel, men nægter at have forsøgt at flygte fra stedet. Han har udbedt sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke af dommen.