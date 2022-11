Vanvittig fart: Politiet beslaglægger to biler

I løbet af to døgn har Nordjyllands Politi i Himmerland beslaglagt to biler, fordi de tilsyneladende er blevet brugt til at køre vildt hurtigt.

Søndag kørte politiet en fotovogn i stilling på Rostrupvej ved Valsgaard nær Hobro. Her må man køre maksimalt 60 kilometer i timen.

Kameraet blitzede løs, da en personbil kom drønende med 168 km/t i retning mod Hobro.

- Bagefter opsøgte vi ejeren af bilen og beslaglagde bilen med henblik på senere konfiskation. Ejeren har mulighed for at få forelagt beslaglæggelsen for retten, men det ønskede vedkommende ikke, oplyser politiassistent Niels Kristian Christensen fra Nordjyllands Politi i Himmerland.

Det er endnu ikke rejst sigtelse mod føreren af bilen, da dette forhold fortsat efterforskes.

Mandag ringede fartklokken også i politiets fotovogn, da den holdt på Kelddalvej ved Blære nær Aars. Her må man køre med 80 kilometer i timen, men en personbil smuttede forbi med hele 175 km/t.

Bilen blev efterfølgende beslaglagt af politiet.