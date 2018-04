Varebiler ribbet for værktøj i påsken

REBILD/VESTHIMMERLAND: I løbet af påsken har været indbrud i en stribe af varebiler i Rebild og Vesthimmerland, oplyser Nordjyllands Politi.

I Bælum gik det ud over en varebil, som holdt på en parkeringsplads på Stadionvej. Her blev en et sidevindue i passagersiden knust, hvorefter der blev stjålet elværktøj til en samlet værdi af 7.000 kroner

I Terndrup blev der stjålet håndværktøj til en samlet værdi på 50.000 kroner fra en varebil på Pilevej, efter en lås til bagklappen blev opbrudt. På Poppelvej blev en lås også opbrudt til en varebil, hvorefter gerningsmanden forsvandt med en boremaskine, batteri samt bor og bits.

Forskelligt elværktøj forsvandt også fra en varebil på Fasanvej i Støvring, hvor bagdøren blev brudt op.

Til slut gik det i Rebild også ud over en varebil på Porsborgvej - også i Støvring - men her blev der intet stjålet, efter låsen til fordøren var brudt op.

I Vesthimmerland blev der fra en parkeret varebil på Nordre Ringvej i Aalestrup mellem tirsdag 27. marts klokken 16 og 2. påskedag klokken 13 stjålet en overfræser og en højtryksrenser samt diverse former for håndværkstøj. En siderude i førersiden i varebilen er knust for at skaffe adgang.