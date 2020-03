Vejen til boligområde er kringlet - skal rundkørsel i Hobro have et femte ben?

Rundkørslen ved Nordre Ringvej/Ny Hadsundvej har i dag fire ben, men ingen af dem giver direkte adgang til Kirketerp-udstykningen. Et forslag til, hvordan man kan lave et femte ben, præsenteres nu for politikerne i teknik- og miljøudvalget i Mariagerfjord Kommune. Arkivfoto: Torben Hansen