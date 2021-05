Vendsyssel spiller skæbne over i egne fødder

FODBOLD:Det var med kniven for struben, at Vendsyssel kom til Hobro. Reelt set var det kun en sejr, der talte for det nedrykningstruede mandskab fra Hjørring. Dermed var kontrasterne til at få øje på. For dagens modstander Hobro havde sit på det tørre i forhold til nedrykningsspørgsmålet.

Alt andet end en sejr ville sende VFF i retning af landets tredjebedste række. Uafgjort ville holde håbet i live, men det ville være ude af egne hænder for Vendsyssel at afgøre sin skæbne. Et nederlag ville helt definitivt sende vendelboerne ud af landets næstbedste række.

Vendsyssel lagde fra land, som man kunne forvente for et hold med alt på spil. Der blev investeret i duelspillet i en helt anden grad, end det var tilfældet fra hjemmeholdets side.

Mikkel Wohlgemuth fik kampens hidtil største chance, da han efter et kvarter blev spillet helt blank til et hovedstød i det hele felt. Den store hovedstødschance blev dog formøblet, da han headede forbi kassen.

Vendsyssel var generelt godt spillende. Man havde stor tålmodighed i boldomgangen, og Hobro virkede for sin del helt okay med den rollefordeling.

Omkring den halve time fik Vendsyssel udbytte af boldovertaget. På et gennemført flot angreb formåede Lasse "tidligere forsvarsspiller - nu angrebsprofil" Steffensen at bringe Vendsyssel foran.

Anders Bærtelsen, Cham Saracevic og Mikkel Wohlgemuth satte flotte førstegangspasninger Steffensen op til afslutning, og i fri position udviste den omskolede forsvarsspiller en træfsikkerhed, som selv gode gamle Ronaldo ville have været stolt af.

Vendsyssel fortsatte efter føringsmålet med at være i teten, men det var ikke uden udfordringer, at man kørte videre. Udfordringerne kom dog ikke fra Hobros side, men mere i form af skadesproblemer.

Først var anfører Jeppe Svenningsen ned og kysse græsset og senere var det Andreas Kaltofts tur til at humpe fra banen, og han blev nødt til at trække sig med en skade. Det sendte Jakob Hjorth i aktion, men det ændrede ikke ved, at det var Vendsyssel, som både ville og kunne mest i de første 45 minutter.

Kort inden pausen satte Vendsyssel et nyt mønsterangreb sammen, og det endte med, at Dusan Jajic blev spillet helt fri. Han formåede dog ikke at sparke bolden forbi Adrian Kappenberger, der leverede en flot redning.

Da de to hold gik til pausen var det reelt kun et hold, der gik til pause, for flere af de lokale tilskuere lod forstå, at det vat tvivlsomt, om Hobro rent faktisk havde været på banen.

Hobro IK - Vendsyssel FF Målsscorere 0-1 Lasse Steffensen (30. minut), 0-2 Muhammed Cham Saracevic (57. minut) Hobros hold: Adrian Kappenberger - Jesper Bøge, Hugo Andersson, Frederik Dietz (Frederik Elkæer 68. minut) - Mathias Haarup, Amel Mujanic (Christian Hørby 46. minut), Jonas Brix-Damborg, Christian Cappis (Emil Seedorff 93. minut), Michael Tjørnelund - Imed Louati (Frederik Brandt 68. minut), Danny Amankwaa (Oliver Thychosen 68. minut). Vendsyssels hold: Peter Friis Jensen - Tobias Damsgaard, Anders Bærtelsen, Andreas Kaltoft (Jakob Hjorth 38. minut), Jeppe Svenningsen (Morten Knudsen 72. minut) - Mikkel Wohlgemuth, Jelle van der Heyden - Muhammed Cham Saracevic, Grégory Berthier (Søren Henriksen 84. minut), Dusan Jajic - Lasse Steffensen (Virgiliu Postolachi 72. minut). Advarsel: Imed Louati (60. minut), Frederik Brandt (79. minut), Michael Tjørnelund (86. minut), Morten Knudsen (90. minut) VIS MERE

Det var hjemmeholdet til gengæld efter pausen. Her stemplede Imed Louati ind, og han var med i et par situationer, der bragte nervøse trækninger på Vendsyssel-bænken. Det trak nemlig op til et insisterende Hobro-pres.

Med tanke på hvor svært Vendsyssel har haft ved at forsvare en føring i de tidligere kampe, var det oplagt at spekulere i en udligning.

Bedst som de tanker sikkert også var ved at indfinde sig i Vendsyssel-spillernes bevidsthed, slog Cham Saracevic til, da han udnyttede løs markering fra Hobro-forsvaret. Det bragte Vendsyssel på 2-0 og et stort skridt tættere på overlevelse.

Faktisk var Vendsyssel i minutterne efter det andet mål ganske tæt på at lukke kampen endegyldigt, da Dusan Jajic bankede bolden på stolpen. Lasse Steffensen sparkede returbolden i mål, men han stod offside.

Hobro satte en række unge kræfter på banen mod kampens slutning, og de formåede at pumpe lidt ny energi ind i opgøret, der ellers forløb helt som Vendsyssel kunne håbe på. Det blev dog ved de gode intentioner og et par gode muligheder, men helt store chancer kom der ikke på bordet.

Dermed kunne Vendsyssel-lejren juble over, at man inden sidste runde har spillet skæbnen tilbage i egne hænder.

Torsdag venter sæsonens sidste og afgørende kamp for Vendsyssel, når Fremad Amager kommer på besøg. Vinder Vendsyssel den kamp, er man sikret en ny sæson i landets med den vigtige note, at Kolding ikke må vinde sin kamp mod Skive med to mål flere, end Vendsyssel måtte vinde sin kamp med. Lige nu er Vendsyssel minus 19 i målscore, mens Kolding er minus

Hobro skal en tur til Hvidovre, hvor det først og fremmest gælder æren og en god afslutning på sæsonen.