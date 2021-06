Ventetid på beton udskyder Rema 1000-åbning

HOBRO:Håndværkerne har travlt, og efterspørgslen efter byggematerialer er eksploderet. Det rammer nu Rema 1000, der ellers er klar til at sætte spaden i jorden på den tidligere tømmerhandel-grund i Brogade 1 i Hobro.

- Vi kan først få leveret betonelementer sidst på året eller i begyndelsen af næste år, og det påvirker hele byggefasen, siger Stephan Sørensen, udviklingsdirektør i Rema Etablering.

Rema 1000 har overtaget den store grund, hvor resterne af en tidligere Stark-tømmerhandel ligger. I februar godkendte kommunen lokalplan og byggeri, og så var man ellers klar til at begynde. Åbningsdagen var sat til slutningen af året.

Sådan kommer det ikke til at gå.

- Leveringstidspunktet for betonelementerne bestemmer, hvornår vi begynder med alt det andet. Det er træls. Vi ville gerne have åbnet meget hurtigere, men vi glæder os trods alt over udsigten til en større butik i Hobro, siger Stephan Sørensen.

Foto: Lars Pauli

Han konstaterer desuden, at markedssituationen også påvirker byggeprisen, så den nye butik bliver dyrere end oprindeligt ventet. Der er tale om et projekt til måske 25-30 millioner kroner.

Når Rema 1000 er klar på den nye adresse, lukker den nuværende butik på Mariagervej i Hobro, og købmand Stinus Steimle flytter med sit personale til friske og mere rummelige rammer.

Foruden meget større butikslokaler øges antallet af parkeringspladser fra de nuværende 14 til 80 i Brogade.