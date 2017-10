Verdensstjerne dukkede op til 50 års jubilæum

HOBRO: Hobro musikforening med havde gjort sit største scoop nogensinde, da foreningen i anledning af sit 50 års jubilæum søndag havde sat den norske verdenspianist Leif Ove Andsnes på plakaten på gymnasiet i Hobro.

Her havde omkring 300 publikummer indløst billet for at oplevede verdensstjernen som New York Times har kaldt "en pianist med myndig elegance, kraft og indsigt."

- Vi har gennem mange år gerne villet have Leif Ove Andsnes på plakaten, men han er næsten umulig at få fat på, siger Bjarne Martin, som sammen med den øvrige bestyrelse lagde sig ekstra i selen i anledning af jubilæet - og endelig fik grønt lys fra pianisten.