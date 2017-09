Verdensstjerne fejret i Hobro

HOBRO: Motorsportslegenden Tom Kristensen har rundet de 50 år, og det fejrede han lørdag med reception i Det Røde Pakhus i Hobro. På racerkørerens egentlige fødselsdag i juli var han travlt optaget som steward under Formel 1 i Østrig, og derfor blev begivenheden fejret lørdag aften i stedet, fortæller Jan Würgler, der er pressechef for Tom Kristensen Racing.

Til receptionen havde Tom Kristensen inviteret 140 mennesker, heriblandt en masse samarbejdspartnere og professionelle relationer. Flere var blandt andet fløjet ind fra USA, England og Tyskland, men receptionen var også for nære venner og familie. Ifølge Jan Würgler har det stor betydning for Tom Kristensen at fylde 50, men det er ligeså vigtigt med et arrangement, der var hyggeligt og afslappet.

- Der var ikke noget pompøst eller fint over denne her fest, selvom mange af gæsterne måske er vigtige mennesker. Tom er trods alt fra Hobro og helt nede på jorden, og det ændrer han ikke på. Han er glad for sin hjemstavn, og det er også derfor, han holdt det her.