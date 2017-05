Veteranbiler indtog Himmerland i solskin

22 veteranbiler indtog de østhimmerlandske veje til årets Veddumløb

VEDDUM: En Opel Blitz, en MGA 1600, en Volvo 144, en Jaguar CJ6 og en Buick Regal 3,8. Blot en håndfuld af de 22 veteranbiler, der lørdag formiddag skinnede om kap på Karsten Eriksens gårdsplads i Veddum.

Efter lidt morgenkaffe kørte bilerne ud på små veje i Østhimmerland omkring blandt andet Bælum og Madum Sø, inden de igen nåede hjem til Karsten Eriksen og fik en bid frokost.

I otte år har han sammen med sin datter, Pia Eriksen, været medarrangør af Veddumløbet, der tager nordjyske veteranbils-entusiaster ud på de små, snoede veje i Østhimmerland.

Brønderslev-parret Mogens og Lisbeth Brandts fik for alvor nydt dagens solskin i deres åbne MGA 1600 fra 1960

- Det var et vrag, da vi købte den. Hver eneste skrue har været af. Det tog fem år at restaurere den, fortæller Mogens Brandt, der bestilte delene hjem fra England og lavede det hele selv på de mørke vinteraftner i garagen.

Parret er i løbet af året med i flere nordjyske veteranløb.

- Der er meget socialt i at være med til et løb som det her i Veddum. Vi får talt med nogen, der har samme interesser, og Lisbeth kender efterhånden alle de andre koner, der også er med deres mænd til løb, siger Mogens Brandt.