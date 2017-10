Veterancafé åbner i Hadsund

HADSUND: Snart får Himmerland sin første veterancafé. Den kommer til at ligge i Hadsund, hvor en række veteraner og pårørende lige nu er i gang med at få de sidste detaljer på plads.

- Vi håber på at kunne åbne 27. oktober. Vi har lokalerne på plads, så det er kun små detaljer, vi mangler, før vi kan starte op, fortæller Jes Nørholm, der selv har været udsendt som soldat til Balkan i 1992 og 1995.

Caféen kommer til at ligge i Hadsund Kulturcenter på Kirkegade og skal fungere som et fristed, hvor tidligere udsendte og pårørende fra hele Himmerland kan nyde en kop kaffe sammen og få støtte, hjælp og oplysning uden registrering. Caféen er for alle, der har været udsendt, fortæller Jes Nørholm:

- Vi henvender os både til alle tidligere udsendte - lige fra soldater til politifolk, sygeplejersker og mange andre - samtidig er pårørende også meget velkomne. Caféen vil desuden arbejde for at oplyse politikere og kommuner om veteraners behov og skiller sig ud fra andre veterantilbud ved ikke at have medlemmer, kontingent eller tilhørsforhold til foreninger. I vores verden har veteraner og deres pårørende allerede betalt for de medlemskaber, der er i samfundet, siger han.

Initiativtagerne bag den ny café har dog kontakt til forsvarets veterancenter og andre offentlige institutioner for at kunne hjælpe og støtte veteranerne i caféen.

Efter planen vil caféen fra 27. oktober være åben hver fredag mellem klokken 14 og 18.