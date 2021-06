Kænguru hopper fra by til by: - Det er megaspændende og anderledes

ØSTER HURUP: En kænguru plejer ikke at være et almindeligt syn i den danske natur, men alligevel har dyret, der mest er kendt fra australske sletter, flere gange spottet i Nordjylland i den seneste tid.

Mere specifikt drejer det sig om området omkring Øster Hurup, hvor der netop er en kænguru, der er stukket af fra Kattegat Strand Camping.

Lørdag formiddag stødte Vicki Nielsen fra Solbjerg og hendes børn på det hoppende dyr.

- Vi havde godt hørt, at den hoppede rundt omkring i området, men at den så er så tæt på, at vi kan se den, er sjovt, siger hun og fortsætter:

- Vores nabo var ude for at gå tur, og så var kænguruen fulgt efter hende hjem. Så hun ringer til os og siger, at den sidder i hendes indkørsel, men vi når ikke at se den. Et par timer senere ringer en anden nabo så til os, og det er der, jeg har taget billederne af den.

Især Vicki Nielsens ene dreng var meget spændt over at have set kænguruen.

Faktisk havde han allerede før, den kom tæt på, kørt rundt omkring i nærområdet på sin cykel for at se, om han kunne fange et glimt af den.

Da Vicki Nielsen hørte, at kænguruen var i området, var det også hendes børn, hun tænkte på i første omgang.

Nogle gange kan kænguruer nemlig angribe, hvis de føler sig truede.

- På den ene side synes jeg, at det er megaspændende og anderledes, men på den anden side har jeg to børn, så jeg vidste ikke, om det ville være sikkert at lade dem lege ude uden opsyn, siger Vicki Nielsen.

Ingen kom dog noget til, da kænguruen besøgte Solbjerg i denne omgang.

Vicki Nielsen forventer, at det eksotiske dyr bliver i nærområdet i nogle dage, for det har den gjort i de seneste byer, den har besøgt, efter den stak af fra Kattegat Strand Camping.