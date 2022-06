Vikarer i ældrepleje får kold skulder - en glidebane, lyder advarslen

MARIAGERFJORD:Jan Andersen (V) kalder det ren win-win, at Mariagerfjord Kommune nu tilbyder sine sosu-elever at tage arbejde som vikarer i ældreplejen - ud over de 37 timers ansættelse, eleverne i forvejen har. Men fagforeningen FOA stritter imod og kalder det en glidebane.

Jan Andersen er formand for sundheds- og omsorgsudvalget i Mariagerfjord Kommune, hvor alle tilsyneladende er enige om, det er en god ide. Personligt vil han gerne imødekomme et ønske fra sosu-elever, han har været i kontakt med, om at tjene nogle ekstra penge.

- Jeg har fået 10 mails og seks-syv telefonopringninger fra elever som siger: "Ved du hvad Jan, det er fuldstændig tosset, jeg er elev i kommunen og får løn som elev, hvorfor kan jeg ikke tage ekstra vagter som vikar?" siger Jan Andersen.

Det er et velkendt problem, at Mariagerfjord Kommune sukker efter folk, som vil tage en tørn i ældreplejen. Sommerferien er lige rundt om hjørnet, og det kan være svært at få vagtplanerne til at hænge sammen.

- Fordelen for os vil være, at vi har elever, som kender den måde, vi arbejder på i Mariagerfjord Kommune. Set fra et borgerperspektiv er det dejligt, at det er nogen man kender, som kommer. Vi højner kvaliteten på den service, vi leverer i kommunen, fremhæver Jan Andersen.

Hele vejen rundt om bordet i sundhedsudvalget, hvor der sidder både Venstrefolk og socialdemokrater, blev der nikket til ideen. Sosu-eleverne er i forvejen ansat i Mariagerfjord Kommune med en uddannelsesaftale, der svarer til 37 timers arbejde om ugen.

- Jeg synes sagtens, der kan være et godt arbejdsmiljø ved, at en sosu-elev arbejder fire-fem timer ekstra om ugen og på den måde kan spare op til en bil eller noget andet, som de ønsker sig, siger Jan Andersen.

Han fremhæver, at Mariagerfjord Kommune i løbet af de seneste tre år har styrket sit indtag af sosu-elever fra 70 for tre år siden til knap 200 i dag.

- Vi har rigtig mange dygtige elever, og i stedet for at de kører til Aalborg, Randers eller Vesthimmerland for at arbejde som vikar dér, så kan de gøre det i nærheden, fremhæver Jan Andersen.

Han understreger, at det er helt og aldeles frivilligt, om man som sosu-elev i Mariagerfjord Kommune vil tage ekstra vagter: "Det er ikke noget, de skal, det er et kan-tilbud", siger han.

En glidebane

Hos fagforeningen FOA er der ingen begejstring for Mariagerfjord Kommunes nye udspil, tværtimod.

Dorthe Pedersen, faglig sagsbehandler i FOA Mariagerfjord, slår fast, at sosu-eleverne er ansat med 37 timer om ugen. Og det er som bekendt lig med fuld tid i Danmark.

- Det er en glidebane at gøre det legalt med 42 eller 47 timer om ugen. En 37 timers arbejdsuge er fuld tid i Danmark! Det har vi for at beskytte os og alle andre arbejdstagere, siger Dorthe Pedersen.

- Vi har hårdt brug for eleverne bagefter, og jeg tænker, de skal have et godt uddannelsesforløb, hvor de ikke slider sig selv op undervejs. Det er et stort arbejde i sig selv at tage en uddannelse, påpeger Dorthe Pedersen.

Sosu-elever er på fuld tid SOSU-elever i Mariagerfjord Kommune er ansat med en uddannelsesaftale svarende til 37 timers arbejde om ugen. De betragtes som fuldtidsbeskæftigede.

Hvis Mariagerfjord Kommune ønsker at tilbyde eleverne ekstra arbejde, må det ske indenfor rammerne af den interne retningslinje om ansættelse og afskedigelse, der er vedtaget i Hovedudvalget.

Efter denne retningslinje kan ansatte som udgangspunkt ikke være beskæftiget ved Mariagerfjord Kommune med et højere timetal end fuld tid.

Bibeskæftigelse i et mindre omfang kan dog accepteres, hvis det er foreneligt med hovedbeskæftigelsen i forhold til gældende bestemmelser i overenskomster, arbejdsmiljølovgivning mv.

For SOSU-elevernes vedkommende vil en ansættelse som vikar/afløser i ældreområdet ansættelsesretligt betragtes som to adskilte ansættelser som henholdsvis elev og ufaglært social- og sundhedspersonale.

Overenskomstmæssigt vil en bibeskæftigelse som vikar derfor være foreneligt med elevansættelsen, vurderer forvaltningen i Mariagerfjord Kommune.

Arbejdsmiljølovens bestemmelser om daglig hviletid på 11 timer og ugentligt fridøgn. Hviletid skal overholdes samlet set på tværs af arbejdspladser ved Mariagerfjord Kommune.

Herudover er det i EU-direktiv fastsat, at en ansat ikke må arbejde mere end 48 timer pr. uge i gennemsnit over fire måneder ved samme arbejdsgiver. Kilde: Mariagerfjord Kommune VIS MERE

Dorthe Pedersen synes, Mariagerfjord Kommune skal bruge krudtet og kræfterne på en anden måde: Få i stedet de uddannede sosu'er overtalt til at gå op på fuld tid. I dag er det generelle billede, at sosu'erne i Mariagerfjord Kommune er på deltid.

- Hvorfor er man ikke på fuld tid i ældreplejen? Det vi hører vores medlemmer sige, er at det er for hårdt. Kommunen har en stor opgave i at overbevise folk om, at de ikke skal rende med samme fart i 37 timer, som de gør, når de har 32 timer, siger Dorthe Pedersen.

Her i foråret tilbød Mariagerfjord Kommune rent faktisk sine ansatte i ældreplejen at gå op på fuld tid, men ifølge FOA tog kun få imod tilbuddet.

Gråzone

Spørgsmålet er, om Mariagerfjord Kommune kan gennemføre ideen om sosu-elever som vikarer, trods FOA's protester? Ja, svarer Dorthe Pedersen fra FOA Mariagerfjord, det kan de egentlig godt, men der er tale om en gråzone.

- Det vil være på kant med overenskomsten, da der ikke ligger nogen aftale på området. Derudover vil det koste overarbejdstimer. I og med, at der ikke ligger nogen aftale, er arbejde ud over 37 timer at betragte som overarbejde, vurderer Dorthe Pedersen fra FOA.

Også modstand mod 13-17-årige

Det er ikke første gang, FOA og Mariagerfjord Kommune er på kant, når det gælder initiativer til at skaffe flere hænder i ældreplejen. Sidste gang var i marts 2022 om "spire-ansættelser". Spirer er 13-17-årige unge, som har fritidsjob på plejehjem.

Socialudvalgsformand Jan Andersen synes, "spire-ansættelser" er et alletiders tiltag, som kan få de 13-17-åriges øjne op for ældreplejen som karrierevej. Plejecentrene får et pust af ungt liv. Sektorformand Annette Press, FOA, advarede på sin side mod at bruge børn som "løndumpende arbejdskraft".

Spire-ansættelser er ikke blevet ført ud i livet i Mariagerfjord Kommune.