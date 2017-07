Vikinger har indtaget Fyrkat

HOBRO: Lørdag slog vikinger fra hele Danmark for tredje gang teltene op til vikingemarked ved Fyrkat i Hobro for at formidle livet i vikingetidens Danmark. Fra teltene blev de gamle håndværk formidlet i levende værksteder. Her blev blandt andet smedet, garvet skind, hugget i træ og flettet bånd - præcis som omkring år 980, hvor Fyrkat Vikingeborg blev opført under Harald Blåtand.

Vikingemarked ved Fyrkat. Foto: Nicolas Cho Meier

Og der blev dystet i et hav af forskellige vikingediscipliner. På græsset kunne publikum dyste mod vikinger i de gamle lege og vikingekampe, som vikingerne samledes om på de årlige markeder ved jævndøgn.

Vikingemarked ved Fyrkat. Foto: Nicolas Cho Meier

En af vikingerne på årets marked er Vibeke Schultz, der siden 2005 har været viking i Aarhus-gruppen Ask. Sammen med datteren Frida Luna har hun hvert år deltaget i markedet på Fyrkat.

- Det er miljøet, der trækker. På hvert marked møder man dem, man kender og man får nye bekendtskaber. Og så kan jeg godt lide, at man kan fordybe sig i nuet og leve det enkle liv. Al teknologi er væk, og mobiltelefoner er ligegyldige, siger hun.

Vikingemarked ved Fyrkat. Foto: Nicolas Cho Meier

Jesper Lunøe fra Bælum har taget sin kæreste og fire børn med på markedet:

- Det handler nok først og fremmest om, at vi kan lide stemningen her. Her er så hyggeligt og afslappet, og det er spændende at se de gamle håndværk og de flotte udklædninger. Vi vil faktisk gerne selv købe nogle autentiske dragter, som vi kan tage på, selvom vi bare er gæster. Så vi kan komme endnu mere i stemning. Men det skal være det rigtige. Og så er det lige med at beslutte, om man skal være smed eller handelsrejsende.

Vikingemarkedet på Fyrkat er åbent igen søndag til klokken 16.

Vikingemarked ved Fyrkat. Foto: Nicolas Cho Meier