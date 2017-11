Vil I hjælpe flygtninge med at få job?

HOBRO: Nogle flygtninge i Mariagerfjord Kommune er i kommet klemme på grund af en regel om, at de skal arbejde 225 timer årligt for at beholde deres ydelse fra det offentlige.

Flygtningene vil hjertens gerne have et job, men de har svært ved at finde et.

Sådan ridsede Preben Christensen fra Café Netværk i Hobro situationen op.

På et valgmøde torsdag aften på Sprogskolen, Blåkildevej i Hobro, udtrykte han en vis frustration over, at kommunen ikke spiller med.

- Vi har foreslået kommunen et arrangement med speeddating, hvor erhvervslivet matches med de flygtninge, vi kender.

- Vi har spurgt tre-fem gange, men man lytter ikke. Det burde være overkommeligt. Ta’ det med hjem! sagde Preben Christensen til kandidaterne.

Problemet for mange flygtninge er, at de ikke har papirer på deres kompetencer fra hjemlandet. De skal starte helt forfra i Danmark.

Frivillige i Café Netværk hjælper dem så godt, de kan.

Præcis hvor mange i Mariagerfjord, som rammes af 225-timers reglen, kom ikke frem.

Kandidaterne foreslog blandt andet, at Mariagerfjord Kommune selv ansætter flere nydanskere, at der oprettes et særligt vikarkorps, og at kommunen trækker på de frivillige i lokalsamfundene.

