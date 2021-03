Ung bilist på flugt fra politiet: Kørte 160 km/t i byzone

HADSUND:En 23-årig bilist gik i panik, da han sent søndag stødte ind i en patrulje fra politiet.

Det var et kvarter før midnat, og formentlig var det en sort samvittighed, der fik manden fra lokalområdet til at hamre speederen i bund i stedet for at tale med betjentene. Han havde nemlig intet kørekort, skulle det senere vise sig.

Hensynsløs kørsel

Patruljen optog forfølgelsen, men det viste sig ikke let at få bilisten til at træde på bremsen.

Ganske vist kørte han i en Citröen Saxo, der burde være en overkommelig modstander for en patruljebil. Men han kørte hensynsløst og umiddelbart hurtigere end man kunne tiltro så lille en bil.

Jagten gik nord og syd for Hadsund og også ind i byen ved midnatstid. Ikke færre end tre gange målte politiet Saxoen til at køre mere end dobbelt så hurtigt, som fartskiltene angav.

320 procent for hurtigt

På Mariagervej blev det således til 160 kilometer i timen, hvor man må køre 70. På Randersvej målte patruljen manden til at runde de 180 kilometer i timen, hvor farten højst må være 80.

Farligst af alt nåede han ifølge patruljen op på 160 kilometer i timen i by-enden af Aalborgvej, hvor grænsen går ved 50.

- Når alle overtrædelser tælles sammen, så nåede vi op på 23. Så der venter manden noget af en sag, fortæller vagthavende ved Nordjyllands Politi i Hobro.

Bilen blev beslaglagt. Og mandens udsigt til at få kørekort i en overskuelig fremtid må betegnes som små.