Vildt på motorvejen skabte kaos: Tre biler ødelagt

ONSILD:To krondyr, der ville passere motorvej E45 lidt syd for afkørslen ved Onsild sydvest for Hobro, skabte torsdag ved godt 22-tiden noget nær kaos på stedet.

- Uheldet skete i nordgående retning. En 27-årig mandlig bilist fra Dronninglund ramte i sin bil et krondyr, der var ved at krydse vejen. Bilen ramlede derefter ind i autoværnet udenfor nødsporet, forklarer vagtchef Karstren Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi.

Derefter kommer nok en bilist kørende. Den 54-årige mand fra Vodskov ramte med sin bil et andet krondyr, mens en tredje bil ført af en 29-årig mand fra Arden ramte et af de påkørte krondyr, der lå på vejen, og herefter fortsatte hans bil ind i autoværnet ind mod midterrabatten på motorvejen.

- Vi havde en skiltevogn på stedet, og det lykkedes os at holde gang i trafikken. Men de to krondyr døde, mens de tre bilister slap fra påkørslerne uden alvorlige kvæstelser. To af bilisterne blev dog kørt til et tjek på skadestuen. Til gengæld var der masser af buler i bilerne, fortæller vagtchefen.

Han opfordrer folk til at være meget opmærksomme på vildt på vejene lige i tiden.

- Der sker en del uheld for tiden, og det er langt fra ufarligt. Vi har set påkørsler af vildt, hvor bilisterne kommer endog alvorligt til skade, understreger han.