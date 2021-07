Vinbonde i Als: Jeg kan sagtens lave god rødvin

Mellem kornmarker og uasfalterede veje ligger OddeKystVineri. På en varm julidag er der bagende hedt, og de aggressive fluer bider en til blods.

Lidt skygge kan man dog finde i et telt ved siden af vinrankerne. Et stort dannebrog pryder den bagerste dug. Der er borde og stole, og i den ene ende står et stort bord overdækket med et tæppe.

- Nu har vi været her i over 11 år, og der er stadig folk inde i Als, der ikke aner, hvem vi er, griner vinbonde Willy Sørensen.

Willy Sørensen fjerner tæppet og afslører det, det hele drejer sig om. Nemlig hans sortiment af vin og spiritus. Ifølge vinbonden er det umuligt at vælge en favorit.

- Det er ligesom at skulle vælge mellem sine børn. Kan man ikke sige, at man skal have hver ting til sin tid? spørger han retorisk.

Tilbage i 2010 plantede han sammen med sin kone Anni 50 vinstokke ved parrets sommerhus på Als Odde. Det var bare et hobbyprojekt. Nu står der adskillige flasker rødvin, hvidvin, likør og gin på bordet. Alt sammen produceret fra vingården.

Alle flaskerne har en lille lokal historie trykt på etiketten. En af rødvinene hedder Litorina efter det gamle hav, der dækkede området. Vingården har også fået produceret Veddum Kjersbærvin.

- Kirsebærvin fra Veddum var meget populært tilbage i 50'erne. Vi vil prøve at se, om man ikke kan banke den op igen, fortæller Willy Sørensen.

- Det lokale betyder i det hele taget meget. Vi bruger lokale råvarer og laver alt, hvad vi kan selv. Det er kun destilleringen, vi får hjælp til, siger han.

KystOddeVineri holder vinsmagning hver onsdag i sommerperioden. Foto: Torben Hansen

Generelt vil OddeKystVineri gerne afprøve grænserne for dansk vinproduktion. Da Willy Sørensen og hans kone plantede deres oprindelige vinstokke, fik de at vide, at man ikke kunne lave god rødvin i Danmark.

- Det er jeg sådan set lidt ligeglad med. Jeg går op i at vise, at man sagtens kan lave god rødvin i Danmark, siger vinbonden.

Udover vinen tilbyder vineriet overnatningsmulighed for autocampere. Dem byder Willy Sørensen på besøg i vineriet og uddeler gavmildt smagsprøver.

- Folk er gode til at købe, når de er her, siger han med et lille grin.

Han trækker dog lidt på det, når spørgsmålet falder på fremtidsplanerne for vineriet.

- Det er ikke godt at sige. Stilstand er jo tilbagegang, men nu skal vi lige have lidt styr på alt det nye. Men man skal ikke komme og sige, at vi ikke kan noget. Så prøver vi nemlig, afslutter han med et grin.