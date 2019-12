Virksomheder får nem adgang til genbrugsplads - et klistermærke i ruden er nok

Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune har besluttet, at erhvervslivet fremadrettet skal betale et engangsbeløb om året for at aflevere deres affald på kommunes genbrugspladser.

- Vores nuværende system er administrativt tungt, og da det samtidig må være irriterende for erhvervet at betale regninger efter hvert enkelt besøg, skifter vi til erhvervsmærkater. Vi vil hellere bruge vores ressourcer på at bearbejde affaldet på genbrugspladserne. Det giver langt mere mening, siger udvalgsformand Jørgen Hammer Sørensen.

Det er kommunen som fastsætter og opkræver gebyr af de virksomheder, som afleverer affald på de kommunale genbrugspladser.

Gebyret skal indeholde alle omkostninger, som er forbundet med ordninger.

Det indbefatter også administration af ordningen, som er en tung post med regninger efter hvert besøg afhængigt af bilstørrelse og brug af trailer.

- Princippet med at den der forurener betaler, er der ikke noget i vejen med. Det skal bare være nemmere for alle parter, og derfor glæder vi os til at tilbyde virksomhederne en ny abonnementsordning, som er klar til årsskiftet, siger udvalgsformanden.

Ordningen fungerer sådan, at virksomhederne køber et mærkat per bil, som de kan sætte i bilruden. Mærkatet kan købes fra 1. januar 2020 på www.mariagerfjord.dk/affald.

Prisen afhænger af virksomhedens branchekode, altså hvilken type virksomhed, det er.

Det koster eksempelvis 6000 kroner eksklusivt moms om året per bil for håndværksfag, mens prisen er 860 kroner eksklusivt moms per bil for øvrige virksomheder som eksempelvis humanitære organisationer.

Der er altid halv pris for de efterfølgende biler.

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at erhvervsmærkatet vil komme mange virksomheder til gode. Sidste år betalte den enkelte humanitære organisation mellem 1.167 og 11.953 kroner om året, og det bliver jo væsentligt billigere i 2020, siger Jørgen Hammer Sørensen.

Abonnementsordningen er lavet i samarbejde med Randers og Favrskov kommuner og giver virksomhederne mulighed for at besøge samtlige genbrugspladser i de tre kommuner.