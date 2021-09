Vision: Kom 1000 meter ud på havet uden at få våde fødder

Drømmen er at lave en 1000 meter lang pontonbro ud for Kattegatkysten ved Als, som forventes at trække 40.-50.000 besøgende til på årsbasis. Styregruppens medlemmer går her på den gamle, faldefærdige bro, som skal væk. De er fra venstre Jan Gerts, Kamilla Bonde og Jens Laurids Pedersen. Ejner Arentoft og Kim Bo Larsen fra styregruppen havde ikke mulighed for at være med til fotografering. Foto: Henrik Louis