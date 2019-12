Beboerne blev evakueret: Over 70 mand kæmpede mod flammerne

HOBRO:Søndag klokken 13.39 indløb der alarm om brand i en etageejendom på Stoldal i Hobro.

Branden startede i en af lejlighederne i ejendommen. Her udbrød der brand i en seng, og branden bredte sig gennem et vindue og videre til taget.

Ejendommen blev hurtigt rømmet for beboere, og politiet kan oplyse, at ingen mennesker kom til skade i forbindelse med branden.

Det var en meget voldsom brand, som hurtigt bredte sig hen over hele tagkonstruktionen.

Nordjyllands Beredskab afspærrede et større område ved brandstedet, og indsatsleder Allan Frisk kunne sidst på eftermiddagen fortælle, at man havde kontrol over branden.

- Tagkonstruktionen over tre opgange er helt udbrændt. De seks øverste lejligheder er udbrændt, og stuelejlighederne, på 1. og 2. sal er vandskadet, fortæller chefvagt Jan Nedza fra Nordjyllands Beredskab.

Branden kunne søndag eftermiddag lugtes og ses fra et meget stort område af Hobro. Røgen fra branden drev igennem eftermiddagen ud over et stort stykke af Hobro, og Nordjyllands Politi bad på Twitter borgerne om at holde sig indenfor og lukke døre og vinduer.

I nærheden af den brændte bolig ligger Aalborg Universitetshospital Hobro. Her var der lugt af røg, men der opstod ikke behov for at flytte patienter. Man lukkede dog i en periode ned for ventilationen for at undgå røggener på sygehuset.

Advarslen om røgen blev afblæst sidst på eftermiddagen.

Nordjyllands Beredskab indkaldte assistance fra flere brandstationer. Foruden over 60 mand fra beredskabet fra syv forskellige stationer, deltog Beredskabsstyrelsen Nordjylland med 14 brandfolk, autosprøjte, tankvogn og slangegruppe i indsatsen.

- Vi har også fået god hjælp fra hjemmeværnet, som bliver på stedet hele natten og sikrer stedet, fortæller Jan Nedza fra Nordjyllands Beredskab.

Nordjyllands Politi oplyser, at man lavede et opsamlingscenter til de cirka 80 beboere, som var berørt af branden og blev evakueret fra ejendommen.

Der blev rekvireret busser, som fragtede beboerne til Hobro Idrætscenter. Her blev de samlet og fik yderligere information om den genhusning, som skal finde sted.

Beboerne i nr. 22, 24 og 26 kan ikke vende tilbage til deres boliger. Samtlige skal genhuses. Beboerne i nummer 30-42 er kommet hjem og beboerne i nr. 28-30 forventes at vende hjem i løbet af søndag aften.

De beboere, som ikke kan vende hjem, vil blive indkvarteret andre steder med hjælp fra boligforeningen.

Politiet skriver, at et stort antal køretøjer og personel fra beredskaberne fortsat arbejder omkring og på stedet. De opfordrer til, at man følger myndighedernes anvisninger i området. Myndighederne er og vil fortsat være til stede et stykke tid endnu.

- Vi vil efterslukke det meste af natten, fortæller vagtchef Jan Nedza fra Nordjyllands Beredskab.

Politiet kan ikke på nuværende tidspunkt udtale sig om den nøjagtige årsag til, at branden opstod.

