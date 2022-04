Voldsom brand i værksted: Ejer på sygehus til tjek for røgforgiftning

MARIAGER:Der udbrød sent fredag aften brand i et værksted, som ligger bygget til en villa på Memstrupvej sydvest for Mariager. Branden var meget voldsom, oplyser indsatsleder Palle Olesen fra Nordjyllands Beredskab.

Alarmen til beredskabet gik klokken 21.30, og da beredskabet ankom var der - som indsatslederen udtrykker det - godt gang i den i værkstedet. Derfor blev der tilkaldt både mandskab, tankvogne og stigevogn fra de nærliggende stationer i både Hadsund, Mariager og Hobro.

- En overgang frygtede vi, at branden ville brede sig til stuehuset, der ligger nærmest bygget sammen med værkstedet, men det lykkedes os at begrænse branden til værkstedet, der til gengæld med alt indhold er helt udbrændt, fortæller indsatslederen.

De mange brandfolk fik kontrol over branden, og ved midnatstide forudså indsatslederen, at der ville være knap et par timers efterslukning tilbage, inden brandfolkene kunne vende tilbage til stationerne igen og krybe til køjs.

Ejeren af villaen og værkstedet måtte ifølge indsatslederen en tur på hospitalet i ambulance til et tjek for røgforgiftning. Udover ejeren kom ingen andre til skade ved den voldsomme brand.

Årsagen til branden er ukendt.