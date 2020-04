Voldsom gårdbrand: Dyr reddet ud af brændende bygning

En kat, en hest, en flok høns og fem fedekvæg blev mandag nat reddet ud, da der var opstået brand i en lade fyldt med halm på Bavsøvej ved Hobro.

Nordjyllands Beredskab modtog meldingen om branden klokken 22.31 og der blev hurtigt sendt ekstra slukningskøretøjer afsted for at assistere de først ankomne.

Omkring midnat var flammerne under kontrol, fortæller indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab, René Nikolajsen til NORDJYSKE.

- Der er stadig ild i noget halm i den ene ende af laden, og lige nu sørger vi for at branden ikke spreder sig, mens vi venter på at Beredskabsstyrelsen kommer med en kran, men alt er under kontrol, siger han.

9















Galleri - Tryk og se alle billederne.

Gården er en tolænget gård med fritliggende stuehus, og der har ikke været fare for, at branden ville sprede sig til stuehuset eller gårdens øvrige længer.

- Men der er brændt 50 meter af staldbygningen, siger René Nikolajsen.

Indsatslederen har ikke noget bud på, hvad der kan have forsaget branden.

Han forventer at slukningsarbejdet vil stå på et par timer eller tre endnu.

Ingen dyr eller mennesker er kommet til skade.