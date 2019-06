Voldsom ulykke - bil og motorcykel brød i brand: En fløjet på hospital i kritisk tilstand

MARIAGER: En bil og to motorcykler var sent torsdag aften impliceret i en voldsom ulykke på Hadsundvej mellem Assens og Mariager.

Ulykken skete ved godt 20.15-tiden.

- Der er tale om et frontalt sammenstød. En bil kom kørende i den ene retning og to motorcykler kom i modsat retning. I en kurve kørte de frontalt sammen. Bilen brød i brand, men bilens fører, der var alene i sin bil, slap selv ud. Også en af motorcyklerne brød i brand, forklarer vagtchef Torben Larsen, Nordjyllands Politi.

Der var to personer på hver af motorcyklerne. En af motorcyklisterne er svært tilskadekommen og blev fløjet med lægehelikopter til universitetshospitalet i Skejby i kritisk tilstand.

- De fire andre - inklusive bilens fører - blev alle med motorcykeleskorte kørt til Aalborg Universitetshospital - en af dem muligvis med indre kvæstelser, fortæller vagtchefen.

Vagtchef Torben Larsen havde ved godt 22-tiden torsdag aften ikke yderligere oplysninger om de implicerede i ulykken.

Hadsundvej var spærret frem til ved 23-tiden, mens oprydningen stod på, og en tilkaldt bilinspektør foretog sine opmålinger på stedet for at få klarlagt, hvordan ulykken skete.

Vagtchefen oplyser, at politiet havde flere patruljer og flere motorcykelbetjente på stedet for at tage hånd om situationen og blandt andet dirigere trafikken.