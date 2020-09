Voldsom ulykke: Bilmotor røg ud og brød i brand

HADSUND:En 18-årig kvindelig bilist kom til skade ved en voldsom trafikulykke på Astrupvej vest for Hadsund sent mandag aften.

Ifølge Nordjyllands Politi skete ulykken kort før kl. 23.30, da kvinden kom kørende ad Astrupvej, tilsyneladende med høj fart.

Kvinden mistede kontrollen over sin bil, som rullede rundt flere gange og endte ude på en mark.

Det skete med så voldsom kraft, at bilens motor røg ud af køretøjet og brød i brand, oplyser vagtchef Torben Larsen fra Nordjyllands Politi.

Kvinden kom selv ud af bilen. Hun klagede over smerter i ryg og ben og blev bragt til sygehus.

- Det lader til at hun er sluppet heldigt fra ulykken, der ser ud til at være sket med høj fart, siger vagtchef Torben Larsen.

Politiet mistænker kvinden for spritkørsel, så hun fik taget en blodprøve for at fastslå hendes mulige promille.

Kvinden er fra lokalområdet og var alene i bilen.