Tre mænd afklædte kvinde på åben gade - nu efterlyser politiet vidner

HOBRO:En 20-årig kvinde anmeldte lørdag eftermiddag en voldtægt, der var blevet begået mod hende natten til lørdag. Det oplyser Nordjyllands Politi. Men der er ifølge Nordjyllands Politi ikke sammenhæng mellem den seneste sag her og fem overfald på yngre kvinder på en vejstrækning nær Rema1000 i Hobro.

Den seneste sag om voldtægt fandt ifølge kvinden sted på Torvet i Adelgade i Hobro klokken 02.45 lørdag 9. oktober, og politiet vil meget gerne i konktakt med vidner, der har observeret noget omkring det tidspunkt.

Sådan lyder opfordringen fra lederen af efterforskningen, politikommissær Mikkel Brügmann.

Efterforskningslederen oplyser, at offeret netop havde forladt et værtshus, da hun blev anråbt af tre mænd, der holdt hende tilbage og derpå tog tøjet af hende. Da der imidlertid kom andre personer gående på Torvet, lykkedes det for kvinden at løbe fra stedet.

Gerningsstedet er omkring det sandområde, der er placeret uden for bibliotekets hovedindgang. I øjeblikket er det uklart, hvorvidt der er tale om fuldbyrdet voldtægt eller et forsøg, der blev afbrudt.

- De nærmere omstændigheder skal vores efterforskning afdække. Men vi ser med stor alvor på sådan en anmeldelse, og der blev straks iværksat en massiv efterforskning. Derfor søger vi efter personer, der har oplysninger til sagen, siger politikommissæren.

Området var i en periode lørdag afspærret, og der blev også søgt efter mulige spor med hundepatruljer.

- Gerningsstedet er jo centralt placeret i byen, så det er vores opfattelse, at der må have været festgæster og andre, der har været i området, og som måske har set noget. De skal straks ringe til os på 114, siger politikommissær Mikkel Brügmann.

Gerningsmændene var alle mænd mellem 18 og 30 år, og deres signalement er:

• Person A. Lys hudfarve, skægstubbe. Iført sort dunjakke.

• Person B. Mørk hudfarve. Iført sort dunjakke

• Person C. Mørk. Skæg. Sort dunjakke.

Mikkel Brügmann understreger, at politiet efterforsker sagen selvstændigt, og at der ikke er noget, som tyder på, at voldtægten har relation til en anmeldelse om voldtægt, der fandt sted på Mariagervej i Hobro 26. september 2021.

Mange yngre mennesker - især kvinder - har ellers været en del opskræmte over ikke mindre end fem overfald på yngre kvinder på en kort vejstrækning nær Rema i Hobro, men politiet maner altså til besindighed, når det handler om at koble sagerne sammen.

- Vi kan godt forstå, at folk bliver opskræmte over en sådan hændelse oveni de fem tidligere overfald på yngre kvinder - det er klart. Men vi efterforsker ud fra en betragtning om, at der er tale om selvstændige hændelser. Det, der er er sket i området nær Rema1000, er foregået på en sådan måde, at vi ikke tror, der er sammenhæng mellem hændelserne. Der er selvfølgelig tale om en forfærdelig hændelse, men vi tænker ikke, der er sammenhæng mellem hændelserne. Det er et helt andet sted, der er tale om et andet modus operandi, og det er slet ikke samme beskrivelse af gerningsmand eller mænd, forklarer efterforskningslederen.

Har du oplysninger til den seneste sag fra natten til lørdag, så ring til politiet på 114.