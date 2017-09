Weiss genopstår i mindre udgave

HADSUND: Tidligere på året gik kedeleksperten Weiss A/S i Hadsund konkurs. Siden har der været skrevet mangt og meget om, hvad der skulle ske med konkursboet.

Først lød det, at Verdo og derigennem Industrivarme måske ville overtage, men i sidste uge kom det frem, at Industrivarme blot løb med en del af de tidligere ansatte. Også ingeniørvirksomheden Adding i Aalborg har været hurtigt ude og hapset et par Weiss-folk.

Nu kan Kenneth Iversen så oplyse til Energy Supply, at Weiss A/S opstår i det nye selskab Weiss Aps. Og det kan han, fordi han er udpeget af konkursboets bank SEB til at være ny administrerende direktør.

- Man har jo prøvet at sælge til Verdo, men den operation er ikke lykkedes. Derfor har banken valgt at køre selskabet videre, fortæller Kenneth Iversen, og tilføjer:

- Vi har overtaget alle de aktiver, der var i Weiss A/S - et komplet reservedelslager, server med dokumentation og tegningsmateriale på alle tidligere Weiss-projekter og den samme lokation Norgesvej 1 i Hadsund. Også en del medarbejdere er kommet med over i det nye Weiss, blandt andet servicemedarbejdere med kompetencer i kundernes anlæg.

Det nye Weiss bliver dog en langt mindre og mere komprimeret udgave.

Ingen nye projekter

Først og fremmest skal der ikke sælges nye projekter

- Vi skal fremadrettet servicere de kunder, som har Weiss-anlæg stående, og det er både i udlandet og i Danmark, fortæller Kenneth Iversen.

Produktionen i Polen er tidligere solgt til Danstoker, men Kenneth Iversen arbejder dog fortsat på at have lidt aktiviteter dernede.

- Jeg vil gerne fastholde en mindre serviceafdeling i Polen, der kan servicere vores kunder i det område. Planen er også at fastholde produktionen af en mindre del af komponenter i Polen, fortæller Kenneth Iversen.

Helt nøjagtigt hvordan det setup bliver, ved Kenneth Iversen dog ikke endnu.

Service-organisation

Det er lykkedes Kenneth Iversen at fastholde mange af de tidligere Weiss-medarbejdere. Det er folk fra den tidligere serviceafdeling, hvilket falder ganske godt i tråd med selskabets fokus på service.

- Jeg er ved at bygge en helt ny organisation op. En del af dem, der er fritstillet, vil jeg selvfølgelig gerne have ansat igen. I øjeblikket har jeg to til at sidde back-office, og det skulle gerne blive til flere. Jeg holder ansættelsessamtaler i øjeblikket, fortæller Kenneth Iversen.

Det nye Weiss får altså sammenlagt 12-16 ansatte, hvilket er en noget mindre målestok end de cirka 120 ansatte, Weiss A/S rådede over.

- Det er en meget mindre udgave af Weiss og fokus er kun rettet mod service. Dog har vi på den korte bane fokus rettet mod at hjælpe med at færdiggøre de projekter, som det tidligere Weiss var i gang med ved konkursen, siger Kenneth Iversen.

Kenneth Iversen har tidligere være hos Babcock, Wilcox & Vølund, hvor han var montagechef, indtil han for to år siden blev hentet til Weiss og ansat som direktør for montage, commissioning og serviceafdelingen.

Nu står han altså spidsen for det nye selskab Weiss ApS sammen med en række tidligere medarbejdere hos Weiss.