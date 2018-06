Mariah Carey gæster Danmark med sit juleshow

Den amerikanske popdiva Mariah Carey gæster for første gang Danmark med sit juleshow "All I Want For Christmas Is You", hvor hun synger julesange.

Koncerten finder sted 4. december i Royal Arena i København. Det skriver Live Nation, som sammen med TicketMaster står for billetsalget. Det begynder 5. juni ifølge sidstnævnte.

Mariah Carey har to gange tidligere givet koncert i Danmark. Senest i 2016. Hendes sang "All I Want For Christmas Is You" fra 1994 er en klassiker blandt julesange.

I 2014 begyndte Mariah Carey sin "All I Want for Christmas Is You"-tour, hvor hun hver december fokuserer på julesange til stort anlagte shows.

Den snart 50-årige sangerinde fik sit gennembrud i begyndelsen af 1990'erne, og på sit cv har hun stribevis af hits. Fem gange har hun vundet en Grammy.

Hun er den bedst sælgende kvindelige kunstner nogensinde med mere end 200 millioner albums solgt til dato.

/ritzau/