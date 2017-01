LEGIND: Tre døde katte mishandlede og smidt i en grøft med knuste kranier var det syn, der mødte Marianne Hansen fra Fredsø, da hun fredag ved 15-tiden gik tur på Legindvej med sine hunde tæt på Lillerisvej.

- Der var tale om tre velnærede katte. Store killinger på max et år. De var dumpet i grøften, siger Marianne Hansen, der aldrig har oplevet noget lignende.

Hvor længe de har ligget i grøften, har hun ingen anelse om.

- Det er heldigvis et særsyn. Det er ikke godt at vide, hvorfor og hvad der er sket med kattene inden. Men jeg blev berørt, for det var væmmeligt at se, fortæller Marianne Hansen, der dagligt går tur på Legindvej.