INDLAND: Har du set eksempler på, hvordan pro-Kreml misinformation har fundet vej til internationale medier? Så kan du maile dit tip til EU’s 11-mand store East Stratcom-taskforce.

Og så er der en chance for, at det kommer med i den ugentlige udgivelse "Disinformation Review".

Det fremgår af East Stratcoms hjemmeside, som inviterer offentligheden til at bidrage. Taskforcen har til opgave at imødegå russisk misinformation.

Men det er på kant med retten til ytringsfrihed, når et "EU-organ" offentliggør lister med navne på medier og personer, som man mener, spreder misinformation.

Det mener Dansk Folkepartis Marie Krarup, der under beskyldninger om at gå Putins ærinde har indledt en indædt kamp mod East Stratcom.

Stillede spørgsmål til Samuelsen

Onsdag stillede hun igen spørgsmål til udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) i Folketingets spørgetid om sagen.

- Det er rystende, at EU står bag et organ, som oplister personer og medier, der viderebringer "fjendens narrativer". De får det til at lyde, som om man er agent for Kreml og Putin, siger Marie Krarup og tilføjer:

- Tror du, man kunne blive ansat på Ritzau, hvis du står på den liste? Tror du, man kunne blive ansat som fuldmægtig i Forsvarsministeriet eller Udenrigsministeriet? Det tror jeg ikke. Jeg tror, du er færdig.

Ifølge Marie Krarup er det ofte "almindelige holdninger" som kritik af EU og indvandringspolitikken, der registreres. Derfor undrer hun sig over, at hele Dansk Folkepartis folketingsgruppe ikke allerede står på listerne.

Indtil videre er to danskere blevet udpeget af East Stratcom. Den ene er debattør og teolog Iben Thranholm. Den anden er professor emeritus Helmuth Nyborg.

- Det er en gabestok, og man har ingen appelmuligheder. Der er ingen demokratisk kontrol med det her organ, siger Marie Krarup og tilføjer møntet på udenrigsminister og leder af Liberal Alliance Anders Samuelsen:

- Det er da uhyggeligt, at en liberal, undskyld en tidligere liberal, politiker kan gå ind for det.

Bør overholde konvention

Dansk Folkeparti er normalt ikke begejstret for de internationale konventioner. Men som EU-organ bør East Stratcom overholde menneskerettighedskonventionen, siger Marie Krarup.

Hun fremhæver konventionens artikel 10 om ytringsfrihed, der fastslår:

- Enhver har ret til ytringsfrihed. Denne ret omfatter meningsfrihed og frihed til at modtage eller meddele oplysninger eller tanker, uden indblanding fra offentlig myndighed og uden hensyn til landegrænser.

Anders Samuelsen afviser dog, at East Stratcom med listerne blander sig i borgernes ytringsfrihed.

- Jeg mener ikke, at der er tale om indblanding. Det vil være indblanding, hvis man bliver nægtet at skrive sine artikler og bliver frataget sin ytringsfrihed. Det er sådan noget, der foregår i Rusland. Det foregår ikke i EU, siger Anders Samuelsen.

Hans holdning til East Stratcom er uændret.

- Regeringen finder, at taskforcen gør et vigtigt stykke arbejde med at skabe opmærksomhed omkring det russiske styres brug af misinformation.

- Præsentationen af eksempler på misinformation er naturligvis et led heri, siger Anders Samuelsen.

/ritzau/