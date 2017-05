Maritime uddannelser samles på én skole

Martec og Skagen Skipperskole går sammen

FREDERIKSHAVN/SKAGEN: To af landets største institutioner inden for maritime uddannelser, Martec i Frederikshavn og Skagen Skipperskole, bliver lagt sammen til én institution.

Den nye institution får navnet Martec, Maritime and Polytechnic University College. I forhold til det nuværende Martec er mellemnavnet University tilføjet for at understrege, at der er tale om professionsbachelor-uddannelser.

Det nye Martec vil som den eneste uddannelsesinstitution i Danmark kunne tilbyde maritime uddannelser til samtlige funktioner om bord på et skib. Den får i alt en halv snes forskellige uddannelser.

600 elever

Hvis eller uddannelses- og forskningsminister Søren Pind godkender sammenlægningen, træder den i kraft 1. juli. Med 500 elever på det nuværende Martec og 90 på Skagen Skipperskole får det nye Martec tæt på 600 elever. Antallet af medarbejdere bliver godt 100.

Direktør for det nuværende Martec, Pia Ankerstjerne, fortsætter som direktør for det nye Martec. Anders Andersen fortsætter som forstander for Skagen Skipperskole, der bliver en selvstændig afdeling i den nye konstruktion. Det nuværende Martecs hovedkvarter i Frederikshavn bliver også hovedkvarter i det nye.

- Vi har en mangeårig tradition for at arbejde sammen. Med sammenlægningen styrker vi de maritime uddannelser i Nordjylland endnu mere til fælles bedste, siger Pia Ankerstjerne.

Paletten fuldstændig

- Vi har netop modtaget den endelige godkendelse af skibsføreruddannelsen og er dermed en "rigtig" navigationsskole. Fra 1. januar 2018 kan vi udbyde grunduddannelsen som skibsassistent, og med sammenlægningen er paletten dermed fuldstændig, siger Anders Andersen.

De unge i Nordjylland kan fremover, hvis de vil, starte på en maritim grunduddannelse og fortsætte hele vejen og blive færdig som skibsfører eller dimittere med en professionsbachelor som maskinmester. Skulle lysten være til mere, er der også mulighed for at afslutte med en kandidatoverbygning, fx på Aalborg Universitet.

Under Martec hører også Skoleskibet Danmark, hvor uddannelsen til skibsassistent finder sted.