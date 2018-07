Markant karakterløft udløser millionbonus

FARSØ: En økonomisk bonus på 1,4 million kroner.

Det er den kontante belønning, Farsø Skole nu kan indhøste, efter at skolen i det forgangne skoleår har formået at hæve dansk- og matematik-niveauet hos skolens 9. klasse-elever ganske markant.

Skoleleder John Andersen erkender gerne, at han som udgangspunkt var noget skeptisk, da regeringen i sin tid satte en pulje på 550 mio. kroner af til et løft af de fagligt svageste elever rundt om i Danmark - og da Farsø Skole blev udvalgt som en af de skoler, hvor dansk- og matematik-karaktererne godt kunne trænge til at få et gevaldigt spark bagi.

- Men så valgte vi i ledelsen at smøge ærmerne op og satte os sammen med medarbejderne og forvaltningen for at udarbejde en handleplan, og det har båret frugt.

- Vi har til prøverne her i juni 2018 formået at bringe andelen af elever med under 4 i gennemsnit i dansk og/eller matematik ned på 16,9 pct.

- Det betyder, at Farsø Skole får andel i puljen og kan indløse 1.4 mio. kr. for det fine resultat, og det er jeg stolt af, erklærer John Andersen.

Til sammenligning var der i skoleårene 2014/2016 gennemsnitligt 34 procent af 9. klasse-eleverne i Farsø, der fik under 4 i dansk og/eller matematik.

Det erklærede mål er, at Farsø Skole over en treårig periode skal sænke andelen af fagligt svage elever med 15 procentpoint, og mange forskellige indsatser har gjort, at eleverne allerede denne sommer har opnået betydeligt bedre karakterer ved afgangsprøverne i 9. klasse.

Eleverne har i stedet for at have læseferie valgt at deltage i eksamenstræning. Lærerne og skolens vejledere har meget bevidst arbejdet med elevernes faglighed via intensiv læsetræning og særlige matematikprogrammer. Ledelsen på skolen har i samarbejde med lærerne haft ekstra opmærksomhed på de elever, der har haft bekymrende fravær og i tide kontaktet forældrene og aftalt fælles indsatser. Forældrene har via informationer fra skolen bakket op om elevernes klargøring til prøverne, og alle omkring Farsø Skole har således målrettet arbejdet for, at eleverne har fået de flotte prøveresultater, som nu gør deres fremtidsudsigter betydeligt lysere.

- Fra forvaltningens side vil vi nu udbrede erfaringerne fra Farsø Skole til resten af skolevæsnet i Vesthimmerland, så vi fremover kan sikre, at alle vore elever, der forlader folkeskolen, kan afslutte med så gode resultater som muligt, bebuder skole- og dagtilbudschef, Anders Norup, Vesthimmerlands Kommune.