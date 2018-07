Markbrand tæt på fyrværkerilager

MORS: En markbrand kom lørdag faretruende tæt på en ejendom syd for Elsø, hvor firmaet Krudt Keld har et fyrværkerilager. Det var en gnist fra en mejetærsker, der satte ild i en mark, der var ved at blive høstet, og den kraftige vind gik lige i retning af Maja og Keld Bjerrums ejendom.

- Landmanden var heldigvis hurtig til at gå i gang med at slukke branden med en pulverslukker, så den ikke bredte sig op til os, og så kom brandvæsenet jo. Men ilden nåede at hoppe over landevejen til den anden side af vejen, fortæller Maja Bjerrum og tilføjer:

- Blodet pumpede da lidt ekstra hurtigt i kroppen. Vi har tre heste, og det var dem og selvfølgelig huset, jeg var mest bekymret for. Fyrværkeriet er der ikke meget hjemme af lige nu, og det ligger i et brandsikret rum, så der kan ikke ske noget.

Blot en halv time efter at brandvæsenet ved 12.30-tiden var blevet kaldt til markbranden ved Elsø, fik de i øvrigt en melding om en ny markbrand mellem Vester og Øster Jølby, som også bredte sig hurtigt i blæsten.