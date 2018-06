Markedsstemning på Vildmosemuseet

BRØNDERSLEV: Der var dømt markedsstemning i gården på Vildmosemuseet på Paukjærgaard i Brønderslev.

Søndag havde interesserede fået mulighed for at stille deres boder op på gårdspladsen, og der var næsten alt, hvad hjertet begærer.

En af de nye på museet er Birger Helberg, der er flyttet fra Nymarken ved Manna til Brønderslev, og derfor havde en del hesteudstyr til salg.

- Vi har nogle ting, der skal sælges, når vi flytter, og her er en oplagt mulighed for at komme i kontakt med andre. Jeg hygger mig virkelig med at have en stand her.