ØSTERILD: Mens de naboer, som bliver direkte berørt af en udvidelse af testcentret i Østerild, onsdag aften er til orienteringsmøde på Østerild Kro, arrangeres der udenfor en stille manifestation af, at modstanden mod testcentret ikke er væk.

- Vi andre bliver udenfor, men vi vil være til stede for at imødegå dem, der politisk vil lægge op til, at modstanden mod testcentret er væk. Det er ikke tilfældet, siger Lasse Middelboe, der har ejendom nord for Hjardemål by. Den ligger så langt væk fra testcentret, at han ikke er inviteret til informationsmødet.

NORDJYSKE har talt med en af de inviterede deltagerne i onsdagens møde. Invitationen kom for nogle uger siden på mail fra Erhvervsstyrelsen og er accepteret, både for at blive informeret og for at få en mere konkret fornemmelse af, hvad planerne om en udvidelse af centret med to nye testpladser mod syd og en mod nord vil indebære.

Lasse Middelboe har taget initiativ til det, han kalder "en stilfærdig manifestation" mod udvidelsen af testcentret. Han regner med, at der vil møde et halvt hundrede mennesker, nogle med skilte, andre med fakler.

- Alle er velkomne. Hvor de kommer fra, ved jeg ikke. Formålet er at vise, at vi er nogen, som er modstandere af udvidelsesplanerne og som ikke er inviteret til møde på kroen, siger han.