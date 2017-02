SKAGEN: Debatten om de store markiser ved to pubber på Havnevej kommer nu på byrådsmødet onsdag. Markiserne ved Greens Pub og Old Irish Pub er sat på dagsordenen efter ønske fra to af medlemmerne i Plan- og Miljøudvalget, Venstres Frode Thule Jensen og Socialdemokraternes Anders Brandt Sørensen. Frode Thule Jensen har ønsket en ny debat om markisen ved Greens Pub på Havnevej 3A, det samme har Anders Brandt Sørensen. Derudover har Anders Brandt Sørensen ønsket at byrådet også stilling til dispensationssagen om markisen ved Old Irish Pub på Havnevej 5C.

Både ansøgningen fra Greens Pub og Old Irish Pub sager har Anders Brandt Sørensen, formand for Plan- og Miljøudvalget sammen socialdemokraterne i udvalget Erik Kyed Trolle og Jens Hedegaard Kristensen givet afslag til, da de blev behandlet i fagudvalget 31. januar.

- Da jeg blev bekendt med, at Frode Thule Jensen havde taget Greens Pub op igen, som en initiativsag, sendte jeg begge markisesager i Havnevej ind som initiativsager. da jeg mener, at de to markisesager fra Havnevej skal ses i en sammenhæng, forklarer formanden for Plan og miljøudvalget.

Baggrunden for, at sagen nu kommer i byrådet, er et flertal i Plan- miljøudvalget 31. januar besluttede, at de to udskænkningssteder i Havnevej ikke skulle have dispensation fra lokalplanen, der er fra december 2008, mens Foldens Hotel, der ligger cirka 200 meter fra Havnevej fik dispensation til at beholde deres markise. Dispensationen blev givet af et enigt udvalg. Venstres to medlemmer Mogens Brag og Frode Thule Jensen ønskede at give dispensation til alle tre ansøgere, d.v.s. også til Greens Pub og Old Irish Pub.

Men de tre socialdemokrater i Plan og Miljøudvalget, ønskede ikke at give Old Irish Pub dispensation til en 140 kvadratmeter stor overdækning af gårdrummet ved restauranten. Ligeledes skal en udendørs bar, som er opført uden tilladelse, fjernes.

Det socialdemokratiske flertal i udvalget mente, overdækningen har karakter af en tilbygning.

Også Greens Pub på Havnevej fik afslag i sin dispensationsansøgning og skal fjerne sin 40 kvadratmeter store markise.

- Det forstår vi ikke, udtalte restauratør Tonny Green efter afgørelsen i fagudvalget.

- Vi ligger 200 meter fra en virksomhed, som har fået dispensation. Vi udskiftede vores markise i 2008 samtidig med, at Gitte Nordmann på Foldens Hotel fik nye markiser - fra samme leverandør. Det var kommunen bekendt med, for den havde folk heroppe for at foretage opmåling i forbindelse med vores ombygning. Markisen kostede 350.000 kr. og omkring en tredjedel af vores omsætning foregår under den. Uden markise er der ikke basis for at drive stedet som helårsforretning med nu fem ansatte, sagde Tonny Green til NORDJYSKE.

Selv om kommunen nu udsteder påbud om at markiserne i Havnevej skal væk, kan der gå lang tid, før markiserne pilles ned. De berørte restauratører kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet, og kommunen vil ikke kræve påbud effektueret, mens der verserer klagesager.

Anders Brandt Sørensen undrer sig over fremgangsmåden fra Venstre.

- Udvalgsmedlemmer har ret til at standse en sag, hvis de mener, at afgørelsen i udvalget skal prøves i byrådet. Det havde været en del enklere, hvis Frode havde oplyst under Plan og Miljøudvalgsmødet, at det agtede han at gøre, siger han og tilføjer:

- Og hvorfor har Venstre ikke begæret begge sager fra Havnevej behandlet i byrådet?

Til det svarer Frode Thule Jensen, at han har en forhåbning om at kunne skaffe flertal for dispensationen til Greens Pub, fordi de havde markisen oppe inden lokalplanen mod markiser blev vedtaget.

- Mogens Brag og jeg har sammenlignet med den drøftelse der var omkring Buddy Holly længere nede ad Havnevej. De skulle ikke søge dispensation, fordi Buddy Hollys markiser blev opsat, før lokalplanen blev vedtaget. Det samme mener vi kan siges om Greens Pub. De havde en markise oppe, men de skiftede den så i 2008, fordi den var slidt, forklarer Frode Thule Jensen.

Venstre er i øvrigt klar til stemme for at give dispensation til både Greens Pub og Old Irish Pub, ligesom de gjorde i Plan- og Miljøudvalget.

- Men når Venstre ikke har ønsket afslaget på Old Irish Pub dispensation i byrådet, er det med en formodning om, at vi igen vil komme i mindretal, fordi Old Irish Pub har sat markisen op, da lokalplanen var trådt i kraft. Til gengæld håber vi på et flertal for alligevel at give dispensation til Greens Pub.