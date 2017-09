Markræs gik op i røg

ØSTER ASSELS: Ungersvendes ræs i en gammel på en mark på Mølbjerg ved Øster Assels på Mors endte med, at bilen blev lidt for varm, og så gik der ild i bilen.

- De var en tre-fire unge mænd, der kørte ræs på en stubmark, så der var ikke umiddelbart risiko for, at branden bredte sig. Så vi kørte med en holdleder og tre brandmænd, som kunne få sig lidt øvelse i at slukke en bilbrand, lyder det fra indsatsleder Tom Jørgensen fra Nordjyllands Beredskab i Morsø Kommune.

Ingen af de unge mennesker var i fare ved branden.

- Det var en gammel bil, og der er jo ofte lidt med nogle ledninger, noget benzin og lidt spild, og så bliver udstødningen måske for varm. Så går der ild i skidtet, konstaterer indsatslederen.

Brandfolkene kunne hurtigt slukke ilden og returnere til brandstationen i Nykøbing.