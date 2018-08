Marokko genindfører obligatorisk militærtjeneste for unge

Marokkos ministerråd godkendte mandag et lovforslag om genindførelse af obligatorisk militærtjeneste for unge mænd og kvinder for første gang siden 2006.

Det oplyser rådet i en erklæring.

- Kvindelige og mandlige borgere i alderen fra 19 til 25 år er forpligtet til at gøre militærtjeneste i 12 måneder, står der.

- Militærtjenesten sigter mod at fremme patriotisme blandt de unge inden for rammerne af sammenhæng mellem borgernes rettigheder og ansvar, tilføjes det.

Marokko har de seneste måneder oplevet ungdomsprotester i nogle af landets økonomisk trængte områder som eksempelvis Rifbjergene og byen Jerada.

Den fattige Rif-region har oplevet flere store demonstrationer mod social ulighed, siden en fiskehandler i oktober sidste år blev mast ihjel i en affaldskværn. Det skete, da han forsøgte at redde en portion fisk, der var blevet konfiskeret af myndighederne.

Nogle kritikere ser den obligatoriske militærtjeneste som et forsøg på at få de unge, der er udfordret af økonomiske og sociale problemer, til at udvise loyalitet over for staten.

Ministerrådet er ledet af kong Mohammed VI, der også er den øverstbefalende for Marokkos royale væbnede styrker.

Efter mandagens rådsmøde gav han en tv-transmitteret tale, hvori han opfordrede den marokkanske regering til at gøre mere for at bremse arbejdsløsheden og forbedre uddannelsessystemet i landet.

- Vi kan ikke fortsætte med at lade vores uddannelsessystem producere arbejdsløse mennesker, særligt inden for bestemte studieområder, hvor færdiguddannede - som alle ved - har ekstremt svært ved at finde arbejde, sagde kongen.

Kong Muhammed VI er blevet hyldet internationalt for at have forbedret Marokkos menneskerettigheder, efter at han overtog tronen i 1999.

/ritzau/Reuters