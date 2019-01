Marokko: Vi har stoppet terrorangreb i Danmark

RABAT: Efterforskningen af drabene på danske Louise Vesterager Jespersen og norske Maren Ueland i Marokko har muligvis fået tilføjet yderligere en forbindelse til Danmark.

Den marokkanske efterretningstjeneste hævder tilsyneladende, at den har forhindret mindst et terrorangreb i Danmark siden 2003. Det skriver det norske medie NRK.

Som led i efterforskningen af drabene har myndighederne i Marokko ifølge NRK anholdt mindst 19.

En af dem er schweizisk statsborger. Og i den forbindelse har chefen for den marokkanske efterretningstjeneste, BCIJ, givet interview til to medier i Schweiz. Aviserne hedder Tribune de Genève og 24 heures.

Norske NRK har adgang til de to interview. De citerer Abdelhak el Khayam, der er chef for BCIJ, for at sige:

- Siden bombesprængningen i Casablanca i 2003 har vi ført en kamp mod terrorisme, som har vist sig at være effektiv.

- Vi har opløst terrorceller i Marokko, men vi også afværget en række angreb i Frankrig, Belgien, Danmark og mange andre lande.

Det er ikke uddybet, hvad el Khayam henviser til. Herunder står det uklart, hvornår siden 2003 det skal være sket, og hvilken rolle Marokko har spillet.

På det marokkanske nyhedsbureau MAP's hjemmeside kan man finde et engelsk telegram, der gengiver et lignende citat fra Abdelhak el Khayam.

Ifølge el Khayam er den schweiziske statsborger, som er anholdt, ikke mistænkt for at have deltaget i drabet på den danske og norske kvinde. Han er en bekendt af de tre mistænkte gerningsmænd.

Schweizeren har angiveligt været del af en celle med de tre gerningsmænd. De har ifølge el Kahyam udført skudtræning sammen, og schweizeren har angiveligt haft en kontakt hos Islamisk Stat i Syrien.

I Danmark oplyser Politiets Efterretningstjeneste (PET), at tjenesten ingen kommentar har til el Khayams udsagn.

/ritzau/