Mary: Rettigheder til kvinder giver holdbar udvikling

Lighed mellem kønnene er en grundlæggede menneskeret. Og det er afgørende for en fredelig, velstående og holdbar verden.

Det er budskabet fra kronprinsesse Mary, da hun tirsdag taler til Europarådets Parlamentariske Forsamling i Strasbourg.

- Holdbar udvikling kan ikke opnås, hvis halvdelen af menneskeheden nægtes sine fulde menneskerettigheder og muligheder, siger Mary.

Samtidig siger hun, at alt for mange LGBTI-personer verden rundt er ofre for had, vold og dårlig behandling.

- Det kan og må vi ikke acceptere, siger den danske kronprinsesse.

Hun er inviteret til at tale i Strasbourg i anledning af det danske formandskab for Europarådets ministerkomité.

Mary siger, at Europarådet sætter standarder, som resten af verden kan følge. Europarådet overvåger demokrati og menneskerettigheder i sine 47 medlemslande.

Det er også i spidsen for kampen mod sexisme og hadefuld tale, siger Mary.

- Før MeToo-bevægelsen gik verden rundt sidste år, havde Europarådets ministerkomité allerede lavet et udkast til anbefalinger til at bekæmpe sexisme, siger hun.

Kronprinsessen siger, at lighed mellem kønnene er forbundet med højere uddannelsesniveau, bedre sundhed og stærkere økonomisk vækst.

- Med andre ord: At stræbe efter større lighed mellem kønnene er ikke bare den rigtige ting at gøre. Det er også den smarte ting at gøre, siger hun.

Alt for mange tager ifølge Mary i dag deres menneskerettigheder som en given ting. Det har hun også gjort selv.

- Men vi må aldrig tage dem for givet eller forvente, at de altid vil være givet, siger hun.

Selv om hele verden har tilsluttet sig FN's erklæring om menneskerettigheder, så er det ikke altid nok til at forhindre overtrædelser.

- Der kan ofte være et stort gab mellem hensigter og ord på papir og virkeligheden for dem, hvis menneskerettigheder er truet, siger kronprinsessen.

Efter hendes tale synger Danmarks Radios pigekor klædt i sort for den parlamentariske forsamling.

De synger blandt andet "I Danmark er jeg født" og "Kringsatt av fiender".

I Europarådets gæstebog skriver Mary, at det er en ære at besøge Europarådet, og at hun håber, at dets arbejde for alles menneskerettigheder vil "fortsætte med at vokse i styrke".

- Det har været en meget spændende og lærerig dag, siger Mary til pressen efter besøget.

/ritzau/