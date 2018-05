Mary banede Heimans' vej ind i det britiske kongehus

Det er ikke hver dag, en kunstner bliver bedt om at male et portræt af en kronprinsesse.

Da kronprins Frederik i 2004 giftede sig med Mary Donaldson, fik den australske kunstner Ralph Heimans chancen.

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot i Hillerød henvendte sig til ham, og siden er det blevet til en række kongelige portrætter.

- Da vi fik vores nye kronprinsesse, ville vi gerne introducere australsk portrætkunst. Det kunne være med til at uddybe hendes baggrund, siger museumsdirektør Mette Skougaard.

Hun rejste derfor til Australiens hovedstad, Canberra, hvor landets portrætgalleri befinder sig. Da hun returnerede til Danmark, var det med en portofolio af Ralph Heimans' værker, som hoffet blev præsenteret for.

Dermed blev kronprinsesse Mary hans første kongelige model. Og det var ikke alene en vidunderlig introduktion til genren, siger Ralph Heimans. Det overbeviste ham også om, at hans måde at male på er velegnet til at skildre kongelige personer.

- I mine portrætter bruger jeg fortællinger, der relaterer sig til historien. Jeg forsøger at tage personen tilbage til et afgørende øjeblik i livet, så publikum kan se, hvad de tænker og føler, siger Ralph Heimans.

Mary er således portrætteret i havesalen på Fredensborg Slot, men salens malerier er erstattet med spejle, der trækker tråde til hendes opvækst i Hobart på Tasmanien.

Efter portrættet af Mary fulgte i 2012 den britiske dronning Elizabeth, som i anledning af sit 60-års jubilæum blev malet i den sal, hvor hun i sin tid blev kronet.

Hendes mand, prins Philip, er portrætteret med den danske elefantorden for at vise, at han foruden at blive født som prins af Grækenland blev født som prins af Danmark.

I øjeblikket arbejder Ralph Heimans på endnu et portræt af et medlem af det britiske kongehus. Men han vil ikke fortælle, hvem det er.

- Det er et nyere medlem, siger Ralph Heimans.

Dermed står det frit for at gætte på, om det kan være hertuginde Kate, der er gift med prins William, eller om det er Meghan, der lørdag blev gift med prins Harry.

Men sikkert er det, at Ralph Heimans' portræt af danske kronprins Frederik afsløres torsdag på Frederiksborg Slot.

Det er malet i anledning af kronprinsens 50-års fødselsdag.

