Mary må aflyse besøg - det er for farligt

DANMARK: Kronprinsesse Mary og udviklingsminister Ulla Tørnæs skulle i den kommende uge have været i det afrikanske land Senegal for at deltage i et internationalt møde om børneægteskaber. Men turen er aflyst.

Det skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

- Af sikkerhedsmæssige årsager må udviklingsministerens og H.K.H Kronprinsessens deltagelse i mødet desværre aflyses, skriver Udenrigsministeriet.

Turen, der skulle være sket i fællesskab med Red Barnet, er en del af et fokus på børneægteskaber, der kører lige nu. Det fokus fastholdes, skriver Udenrigsministeriet.

- Jeg er rigtig ærgerlig over, at det ikke var muligt at deltage i mødet i Senegal. Mødet er vigtigt og Danmark bakker fuldt op om mødets formål.

- Men indsatsen for pigers rettigheder starter eller slutter selvsagt ikke på et enkelt møde. Danmark vil i de kommende år fortsætte kampen, skriver udviklingsminister Ulla Tørnæs i meddelelsen.

Onsdag advarede USA’s ambassade i Senegal amerikanske borgere om en terrortrussel i Senegals hovedstad Dakar. Ambassaden opfordrede til ekstra opmærksom ved besøg på steder med mange vestlige borgere.

- Ambassaden råder amerikanske statsborgere til at at være på vagt, når de besøger etablissementer eller hoteller med mange vesterlændinge grundet en troværdig trussel relateret til potentiel terroraktivitet i Dakar, skrev ambassaden til sine borgere.

Der ud over er det nu ikke tilladt for ambassadens ansatte at bo på hoteller langt kysten ved Dakar.

Også Canada har advaret sine borgere i landet.

/ritzau/