AALBORG: Kronprinsesse Mary deltager i Skolelederforeningens årsmøde 2. november i Aalborg Kongres- og Kulturcenter.

Kronprinsessen taler om mobning og trivsel, når omkring 1500 skoleledere fra hele landet er samlet til Skolelederforeningen årsmøde. Temaet for årsmødet er "Folkeskolen. Vores. Hele livet" og har fokus på skolens betydning for eleverne og for det danske samfund.

